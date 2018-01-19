T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından DenizBank sponsorluğunda bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Tarım ve İnsan” Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni 18 Ocak tarihinde Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti. 2009 yılından bu yana aralıksız devam eden yarışmaya bugüne kadar 4 bin 861 kişi, 21 bin 193 eserle katılırken, 166 çalışma ödüle hak kazandı.

DenizBank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak; “DenizBank olarak tarım ile bağımızı milli görev kabul ediyoruz. Üreticilerle her alanda el ve gönül birliğiyle yürüyen bir banka olarak, tarımda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere işin sadece finansman tarafıyla değil sosyal yönü ile de yakından ilgileniyoruz. Çiftçilerimizin yüzü gülsün diye, çalışmalarımıza heyecanla, şevkle devam edeceğiz” diye konuştu.

Tarımda sahip olduğu yüzde 41 pazar payı ile özel bankalar arasında lider konumda bulunan DenizBank, sektöre sağladığı finansal desteğin yanı sıra, toprağın, üretimin, emeğin önemine dair sosyal farkındalık yaratmak konusuna da büyük önem atfediyor.

Banka bu kapsamda T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde “Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması”nı dokuzuncu kez hayata geçirdi. “Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları”, “DenizBank Çalışanları” ve “Tematik” olmak üzere altı ana kategoride gerçekleşen yarışmanın bu yılki tema konusu, üretimde ve verimlilikte sürdürülebilir büyüme sağlayan, sadece bugünü değil, yarını da planlayan bir sektör hedefi ile “Milli Tarım” oldu.

“Çiftçimizi Her Alanda Desteklemek Üzere Tam Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti Sunuyoruz”

DenizBank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, tarım sektörüyle gönül bağları bulunduğunu; bu toprakların çocukları olarak, tarihi ve kültürel varlığının yanı sıra tarımsal zenginliğine sahip çıkmanın sorumluluğunu da yoğun şekilde hissettiklerini belirtti. Koçak; “Bizim için üreticimize hizmet aynı zamanda ülkemize hizmet anlamına geliyor. Birincil hedefimiz elbette üretimde verimliliği ve çiftçimizin dünyadaki rekabetçi gücünü desteklemek üzere tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti vermek. Bu yolda sunduğumuz finansal araçların yanında sosyal projeler ile de yanlarında yer almayı önemsiyoruz. Bakanlığımız ile beraber hayata geçirdiğimiz “Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması”, toprağın ve tarımın önemine vurgu yapan ve bu konuda farkındalık yaratma çabalarımızı destekleyen bir proje. Yarışmaya katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, ödül alan yarışmacıları gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Bugün 11 Milyar TL’lik tarım kredisi bakiyesi, 1 milyonu aşan müşteri sayısı ve özel bankalar arasında %41’lik pazar payı ile sektör liderliğini devam ettirdiklerinin altını çizen Koçak şöyle devam etti; “Tarımda istihdam ettiğimiz 700 personelimizle hizmeti çiftçinin tarlasına kadar götürüyoruz. Diğer yandan, hemen her sektörde dijitalleşmenin sunduğu fırsat zincirinin bilinciyle, tarımda dijitalleşme ve inovasyon konusunda da sektörü destekliyoruz. Üreticilere özel tasarladığımız Deniz’den Toprağa Facebook sayfamızın yanı sıra, 2017 yılında hizmete sunduğumuz Deniz’den Toprağa mobil uygulamamız ile üreticinin her türlü ihtiyacını cebine taşımış durumdayız. Piyasaya sürülmesinin birinci ayında Avrupa’nın en saygın otoritelerinden EFMA tarafından İnovasyon Ödülü’ne layık görülen uygulamamız ile 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 bin kullanıcı sayısına ulaştık. İlk günkü heyecanla tarım sektöründeki yolculuğumuza devam edeceğiz.”

“Tarım ve İnsan” Fotoğraf Yarışması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 2009 yılından itibaren “Tarım ve İnsan” başlığı altında gerçekleştirilen ve DenizBank sponsorluğunda düzenlenen fotoğraf yarışmasının dokuzuncusu sonuçlandı. Tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan fotoğraf yarışmasında; “Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tematik”, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanları” ve “DenizBank çalışanları” olmak üzere 6 farklı kategori yer alıyor.

Dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar için toplam 56,000 TL para ödülü verilen yarışma kapsamında kazanan eserler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından 81 ilde sergilenecek. Bu yılki yarışmada 512 katılımcı, 2 bin 346 fotoğrafla yarıştı. Geride kalan 9 yılda 4 bin 861 katılımcı, 21 bin 193 eserle yarışmaya katılırken, 166 eser ödül almış, 1276 eser ise sergileme ve katalogda yer bulmuştu.

Ödül Kazananlar