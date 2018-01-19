2018 Yılının İlk Sayısı Olan Campaign Türkiye Yayınlandı
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2018 Yılının İlk Sayısı Olan Campaign Türkiye Yayınlandı


2018 Yılının İlk Sayısı Olan Campaign Türkiye Yayınlandı
2018 Yılının İlk Sayısı Olan Campaign Türkiye Yayınlandı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-19 Saat: 15:05:33
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Campaign Türkiye her yıl Ocak ayında yeni yılı kutlarken özel bir sayı çıkarmaya devam ediyor. 20118 Ocak ayı Campaign sayısı çıktı.

3 büyük röportaj

WPP Türkiye Ülke Müdürü Demet İkiler, 2017 yılını reklamcılık sektörü ve WPP Türkiye açısından değerlendirirken, 2018 için belirledikleri stratejileri ve hedefleri anlattı.

VakıfBank’ın “Yanındaki Güç” isimli reklam filmiyle ilgili süreci banka ve ajans yetkililerinden dinlerken, göreve yeni gelen Kurumsal İletişim Müdürü Arzu Örsel ile de yeni planlarını konuştuk.

2017 yılında 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk’ün yıl dönümüne özel yaptığı çalışmaları ve çalışanların ön planda olduğu iletişim stratejisini Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli anlattı.

2018’de Sektörü Neler Bekliyor?

Ketchup Loyalty’nin kıdemli danışmanı Ediz Edip Akçay, gelişen teknolojilerin ışığında, 2018 ve sonrası için sadakat ve pazarlama dünyasında öne çıkacak noktaları özetledi.

GroupM Data Analytics & Services’ten Aslıhan Delice ve Simge Ayzit 2018 yılında tüketicileri ve pazarlamacıları etkileyecek 6 ana trendi yazdı.

Ocak Sayısının Öne Çıkan Diğer Konuları Şöyle:

2017 yılında campaigntr.com’da en çok okunan 12 kampanyayı sahibinden.com’dan Boğaç Göncü, Alametifarika’dan Odisseas Sevsevme, Unilever’den Nihan Kayı ve Muhabbet’ten Kenan Ünsal yorumladı.

Los Angeles şehrinde ünlü tasarımcı Emrah Yücel’in kurucusu olduğu I Mean It Creative’de müşteri ilişkileri direktörü olarak çalışan Aslı Yiğit, yurt dışı deneyimlerini bizimle paylaştı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Campaign Agency & Brand of the Year’a ilişkin detaylar ve önemli tarihler…

Ve yazanları, konuşanları, festivalleri ve ödülleri ile Campaign Türkiye’den 2017 Z Raporu…

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