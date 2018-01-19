Ortalama bir otomobil için akaryakıt, otoyol ve köprü ücretleri, MTV ve trafik sigortalarının vatandaşa toplam maliyeti 2015 senesinde 8 bin lira tutarındayken, 2018 senesinde bu maliyetler 11 bin liraya ulaştı. 4 sene içinde gözlemlenen maliyet farkı ise araç sahipleri için 3 bin 300 lira daha fazla gider anlamına gelmekte.

Türkiye otomotiv sektörü için en güçlü pazarlardan biri. Özellikle Avrupa pazarı incelendiğinde 2017 senesinde elde edilen veriler kapsamında Türkiye, otomobil satışlarında 30 ülke içinde 6. sırada bulunuyor. Karar Gazetesi'nin yayımladığı habere ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in verilerine göre, ülkenin araç parkları 25 milyon adet olarak tespit edildi. Bu araç parklarının yalnızca 12 milyon adedini otomobiller oluşturuyor.

Sıfır araç satışlarında senelik bazda 1 milyonluk rakama Türkiye'nin kolaylıkla ulaşıldığına işaret edildi. Yalnızca bu araçların satın alınması ya da el değiştirmesi yeterli değil. Yakıt masrafı, otoyol ve köprü ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve zorunlu trafik sigortası ile kasko araçların yan ürünleri olarak satın alınıyor. 2015 senesinde araç sahibine, bir araça sahip olmanın maliyeti 8 bin lira civarındayken, 2018 senesinde maliyetler 11 bin 400 liraya yükseldi. 2015 senesiyle 2018 senesi kıyaslandığında, bu tutarların araç sahiplerine gelen zamlar ve düzenlemelerle beraberince 4 sene içindeki maliyeti 3 bin 300 lirayı aştı. Türkiye’de en fazla satılan otomobil cinsi ise C sedan model araçlar. Ortalama bir C sedan araç, 1300 ila 1600 cc arasında bir motor hacmine sahip, yakıt deposu ise 50 litre. Vergilendirmeler de bu değerler üzerinden hesaplandığında maliyetlerin sonucu ortaya çıkıyor.