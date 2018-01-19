Küresel borsalar arasında Türkiye'den Borsa İstanbul'un ise 69.8 milyar dolar değeri arttı. Dünya Borsalar Federasyonu (WFE)'nin elde ettiği veriler kapsamında, 2016 senesi sonunda 70 trilyon 15 milyar 536 milyon dolar olan küresel borsaların değeri, 2017 senesinde 80 trilyon 837 milyar 821.2 milyon dolara ulaştı. Aradan geçen bir seneden sonra dünya borsalarının değeri yüzde 15.5 oranında yükseldi. Bu artış 10 trilyon 822 milyar 285.2 milyon dolar yükselmeye tekabül etti.

Piyasa değerleri bölgesel olarak incelendiğinde, 2017 senesinde en başarılı performansı Asya Pasifik borsaları gösterdi. Asya Pasifik borsalarının piyasa değeri geçtiğimiz sene yüzde 25.7 oranında yükselerek 28 trilyon 968.5 milyar dolarlık hacme ulaştı. Aynı süreçte piyasa değeri, Amerika bölgesindeki borsalarda yüzde 17.8 oranında yükselerek 36 trilyon 517.1 milyar dolar hacme ulaşırken, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesinde işlem görmekte olan borsalar yüzde 3.9 oranında değer kaybederek 15 trilyon 352.2 milyar dolara geriledi.

Borsa İstanbul 10. Sırada

Dünya borsaları içinde 2017 senesinde piyasa değeri en çok artan borsa Belarus olarak tespit edildi. Belarus borsasının piyasa değeri geçtiğimiz sene 127 kat artarak 157 milyar 616.5 milyon dolarlık hacme ulaştı. Bir önceki sene piyasa değerini 132 kat arttıran Belarus borsası, 2 sene arka arkaya piyasa değeri artışında birinci ülke olarak belirlendi.