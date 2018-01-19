Bir haftayı aşkın süredir görülen teknik baskıdan sonra New York'ta Vadeli petrol kontratları, yüzde 1.7 oranında gerileyerek, Aralık ayının ikinci haftasından günümüze ilk defa haftalık bazda kayıp yaşadı. ABD'de ham petrol üretimi artarak rekor seviyesine yaklaşırken ve ABD'de stoklarda görülen düşüşün etkisi azalırken OPEC, fiyatlardaki yükselmeden sonra rekabet halinde olduğu ABD için petrol üretim öngörülerini arka arkaya ikinci ayda da yükseltti.

2018'in Haziran Ayında Petrol Piyasası Dengelenecek

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve içinde Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının küresel arz fazlasını gidermek için üretim kısıntısı kararı almalarının ardından arka arkaya zamlandı. Bu yükselişine 2018 senesinin ilk haftalarında devam eden petrol fiyatları, yükseliş trendini sonlandırıyor. OPEC'in arz kısıntısına uyum oranı rekor seviyeye ulaşırken, içinde Citigroup Inc.'nin de olduğu bankalar, piyasanın tekrar denge kazanması ile beraberinde bu senenin 6 aylık döneminde sonlanabileceğini düşünüyor.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 1.10 dolar gerileyerek varil başına 62.85 dolara düşmesinin ardından Hong Kong saatiyle 12:10 sularında 63.17 dolarda dengelendi. Toplam işlem hacminin 100 günlük ortalamanın iki katından fazla olduğu tespit edildi. Fiyatlar bu hafta içinde, 12 Ocak tarihinde 64.30 dolarla rekor kırdıktan sonra ilk defa yüzde 1.8 oranında düşüş yaşadı.