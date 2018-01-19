Petrol Fiyatları Üretimin Artmasıyla Düşüşe Geçti
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Petrol Fiyatları Üretimin Artmasıyla Düşüşe Geçti


Petrol Fiyatları Üretimin Artmasıyla Düşüşe Geçti
Petrol Fiyatları Üretimin Artmasıyla Düşüşe Geçti Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-19 Saat: 15:45:22
Anasayfa Eko Gündem Petrol Fiyatları Üretimin Artmasıyla Düşüşe Geçti

Petrol fiyatları, teknik göstergelerin üstünde oluşturduğu baskıdan dolayı yükseliş trendine son vererek yönünü aşağı çevirdi.

Bir haftayı aşkın süredir görülen teknik baskıdan sonra New York'ta Vadeli petrol kontratları, yüzde 1.7 oranında gerileyerek, Aralık ayının ikinci haftasından günümüze ilk defa haftalık bazda kayıp yaşadı. ABD'de ham petrol üretimi artarak rekor seviyesine yaklaşırken ve ABD'de stoklarda görülen düşüşün etkisi azalırken OPEC, fiyatlardaki yükselmeden sonra rekabet halinde olduğu ABD için petrol üretim öngörülerini arka arkaya ikinci ayda da yükseltti. 

2018'in Haziran Ayında Petrol Piyasası Dengelenecek 

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve içinde Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının küresel arz fazlasını gidermek için üretim kısıntısı kararı almalarının ardından arka arkaya zamlandı. Bu yükselişine 2018 senesinin ilk haftalarında devam eden petrol fiyatları, yükseliş trendini sonlandırıyor. OPEC'in arz kısıntısına uyum oranı rekor seviyeye ulaşırken, içinde Citigroup Inc.'nin de olduğu bankalar, piyasanın tekrar denge kazanması ile beraberinde bu senenin 6 aylık döneminde sonlanabileceğini düşünüyor. 

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 1.10 dolar gerileyerek varil başına 62.85 dolara düşmesinin ardından Hong Kong saatiyle 12:10 sularında 63.17 dolarda dengelendi. Toplam işlem hacminin 100 günlük ortalamanın iki katından fazla olduğu tespit edildi. Fiyatlar bu hafta içinde, 12 Ocak tarihinde 64.30 dolarla rekor kırdıktan sonra ilk defa yüzde 1.8 oranında düşüş yaşadı. 

Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 1.0 dolar yani yüzde 1.5 oranında değer kaybederek varil başına 68.30 dolara kadar geriledi. Fiyatlar bu hafta yüzde 1.8 oranında düştü ve kontrat bu senenin ilk haftasındaki düşüşüne doğru seyir izledi. Küresel gösterge Brent petrolü, Mart vadeli WTI'a göre 5.48 dolar daha yüksek fiyattan işlem gördü. 

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