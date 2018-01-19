"2018 Yılı Yatırım Programı"ndan elde edilen veriler kapsamında, bu sene yapılacak kamu yatırımlarının 5 milyar 706 milyon 217 bin liralık bölümü enerji sektörü ile ilgili 155 projeye, 2 milyar 805 milyon 790 bin liralık bölümü ise madencilik sektörü ile ilgili 58 projeye tahsis edildi. Enerji yatırımlarında en çok paya sahip olan kurum Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) olarak tespit edildi. En çok yatırım yapılan enerji sektöründe TEİAŞ'a, devam eden ve bu sene başlanacak projeler için toplam 2 milyar 850 milyon lira yatırım bütçesi tahsis edildi.

TPAO Ve TEİAŞ En Çok Kaynak Tahsis Edilen Kurumlar

TEİAŞ'a ayrılan bu kaynak tutarı arasında yeni projelere ayrılan pay 129 milyon 655 bin lira olarak belirlendi. Kurum toplam 97 proje çalışması yürütecek. TEİAŞ'tan sonra enerji sektöründe kamu yatırımlarından en çok pay alan ikinci kuruluş ise 12 proje yürütecek olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) olarak belirlendi. DSİ'ne toplam 1 milyar 603 milyon lira tutarında kaynak tahsis edildi. Enerji yatırımlarına tahsis edilen kaynaktan en çok paya sahip olan üçüncü kuruluş ise Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) olarak belirlendi. EÜAŞ'a, yürüteceği 15 proje için toplam 1 milyar lira kaynak ayrıldı.