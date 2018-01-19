Yerli Sanal Para Turcoin 1 Ay İçinde Sahalarda!
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Yerli Sanal Para Turcoin 1 Ay İçinde Sahalarda!


Yerli Sanal Para Turcoin 1 Ay İçinde Sahalarda!
Yerli Sanal Para Turcoin 1 Ay İçinde Sahalarda! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-19 Saat: 16:03:46
Anasayfa Eko Gündem Yerli Sanal Para Turcoin 1 Ay İçinde Sahalarda!

Bitcoin'e rakip olacağı belirtilen Turcoin'in bir ay içerisinde piyasalarda olması bekleniyor.

Kripto para piyasasında Bitcoin'e rakip olarak değerlendirilen Turcoin'in Kocaeli'de üretiminin başlayacağı duyuruldu. Turcoin madenciliği adına Kocaeli'de toplam tutarı 100 milyon TL olan yatırım gerçekleştirilerek 2 adet tesis açılırken, bir ay içerisinde Turcoin'in piyasalarda işlem göreceği öngörüldü.

Türk mühendislerin geliştirdiği Turcoin'in sanal para birimi Bitcoin gibi blockchain teknolojisine bağlı olarak geliştirildiği ifade edilirken, Turcoin'in diğer sanal paralardan ayırt edici özelliğinin ise üç milyondan fazla ön ödemeli kart kullanıcısının aynı anda kullanıma başlayacağı, Ripple teknolojisinin çok sayıda türevini de içerisinde bulunduran bir yapıya sahip olması olarak belirtildi. 

Hem Dijital Para Hem Cüzdan Olarak Kullanılacak

Öte yandan alınan bilgiler doğrultusunda yerli olan sanal para birimi Turcoin'in gerek dijital para şeklinde, gerekse cüzdan biçiminde kullanılacak bir sistem olduğu ifade edilirken konu hakkında Anafis Şirketlet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya açıklamalarda bulundu.

Kaya gerçekleştirdiği açıklama çerçevesinde firmanın bini aşkın oyunun distribütörlüğünü yaptığını ifade ederek, yerli sanal para Turcoin'i oyunlarda dahi zorunlu bir hale getireceklerini vurguladı. Üye iş yerleriyle anlaşmalara imza atacaklarından bahseden Kaya, Turcoin sahiplerinin exchange yapabileceğini belirtti. Buna karşılık Turcoin sahiplerinin herhangi bir komisyon ücreti ödemeyeceklerini dile getiren Kaya, kendi borsalarının kurulacağını da işaret ederek, sanal para biriminin kendi borsalarında işlem göreceğini dile getirdi. 

1 Turcoin Fiyatı 100 Dolar Olacak

Kaya yaptığı açıklamada bankaların Turcoin sistemiyle de para transferi yapabileceklerinden bahsederken, şu anda bir banka ile anlaşmaya varıldığının altını çizdi. Turcoin'in 120 milyon adetle sınırlandırılacağına dikkatleri çeken Kaya, 1 Turcoin'in fiyatının 100 dolar seviyesinde bulunacağını, söz konusu fiyatı sabitleyeceklerini ve bir aylık süre zarfında piyasalara giriş yapacaklarını dile getirdi. 

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