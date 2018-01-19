Uber Hissesini Satan Travis Kalanick 1.4 Milyar Doları Cebine Koydu!
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Uber Hissesini Satan Travis Kalanick 1.4 Milyar Doları Cebine Koydu!


Uber Hissesini Satan Travis Kalanick 1.4 Milyar Doları Cebine Koydu!
Uber Hissesini Satan Travis Kalanick 1.4 Milyar Doları Cebine Koydu! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-19 Saat: 16:32:11
Anasayfa Eko Gündem Uber Hissesini Satan Travis Kalanick 1.4 Milyar Doları Cebine Koydu!

Uber'in yüzde 30'luk hissesini Softbank'a satan Travis Kalanick servetine 1.4 milyar dolar ekledi.

Son zamanlarda adını sıkça duyuran Uber'in kurucularından biri konumunda bulunan fakat sonrasında görevinden istifa ederek Uber'den ayrılan Travis Kalanick, elinde bulunan hisselerin yüzde 30'luk bölümünün Softbank'a satışını gerçekleştirdi. 

Hisse satışı hakkındaki görüşmelerin dün itibariyle sonlandığı belirtilirken, Kalanick'in Japon Softbank'a yaptığı hisse satışından toplam da 1.4 milyar dolar elde ettiği belirtildi. Kalanick'in tahmini olarak servetinin ise son satışla beraber 4.24 milyar dolar seviyesine çıktığı öngörüldü.

Softbank'ın Ortak Olması Büyük Bir Gelişme

Uber'in sözcüsü konu hakkında gerçekleştirdiği açıklamasında, Softbank'ın ortak konumunda bulunmasından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, bu durumun hissedarlar, personeller ve müşteriler için büyük bir gelişme olduğuna değindi. 

Japonya merkezli olan Softbank ise, son zamanlarda teknoloji dünyasındaki en gözde şirketlere ve girişimlere yönelik gerçekleştirdiği yatırımlarla bütün gözleri üstünde toplamış durumda. Uber'in Çin'deki operasyonlarının sahibi konumunda bulunan Didi Chuxing'te de yatırım yapa Softbank'ın benzer biçimdeki diğer araç paylaşım platformlarına ilişkin yatırımlar yaptığı da biliniyor. 

Softbank Yatırım Fonuyla Teknoloji Şirketlerine Yatırım Yapıyor

Ayrıca geçtiğimiz sene içerisinde Softbank'ın bir teknoloji yatırım fonu kurarak, bazı teknoloji şirketlerine oldukça ciddi miktarlarda yatırım yapmaya başladığı biliniyor. Diğer teknoloji devlerinin ve devlet fonlarının da katılım sağlamasıyla kurulumu gerçekleştirilen Vision Fund'un yapay zeka konusunda, robotik ve bağlantılı cihazlar alanlarında yatırımlar yaptığı ifade ediliyor. 

Softbank'ın yatırım gerçekleştirdiği girişimler arasında ise merkezi İngiltere'de bulunan ARM Holdings'in, Amerikalı GSM operatörü olan Sprint'in ve Amazon'a rakip olarak bilinen Alibaba'nın bulunduğu biliniyor. 

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