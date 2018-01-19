Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, konut hesabında yeni düzenlemeler gerçekleştirildiğini dile getirmişti. Şimşek, 2016 senesinin Ağustos ayı içerisinde yürürlüğe sokulan konut hesabına bu zamana kadar gösterilen ilginin daha üst seviyelere yükseltilmesi adına düzenleme yapıldığını ifade ederek, getirilecek 4 yeni model hakkında detaylı bilgiler aktarmıştı.

Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Büyük Fırsat

Şimşek'in gerçekleştirdiği açıklama sonrasında konu hakkında görüş bildiren isim Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı olarak görev yapan Deniz Karataş oldu. Karataş, söz konusu düzenlemenin ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik iyi bir fırsat olduğunu dile getirerek, düzenlemeyle inşaat sektörüne ve konut sektörüne canlılık kazandırılacağını umduklarını belirtti.

2018 senesinin bir önceki seneye oranla daha güzel olacağını söylediğini anımsatan Karataş, hükümet tarafından vatandaşlara sağlanacak olan bu desteklerle herkesin memnun olabileceği sonuçlar elde edileceğini bildirdi.

2018 senesinin ilk ayı içerisinde alınan düzenleme ve destek haberinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Karataş, hükümetin bu ve bunun benzeri düzenlemeler gerçekleştirmesinin sektörü kuvvetlendireceğini işaret etti.

2018'de Yatırımlar Sürecek

Müteahhitler olarak söz konusu düzenleme karşısında, 2018 senesi içerisinde yatırımların hiçbir şekilde azalmayacağına vurgu yapan Karataş, ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan inşaat sektörüne, hükümet tarafından verilen desteklerin devam etmesiyle birlikte sektörün canlılığının sürekli olarak artış göstereceğini söyledi.

Öte yandan bankaların ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşların arasında gerçekleştirilecek yeni düzenlemelerle birlikte finans hareketi rotasında da hareketlilik olacağına dikkatleri çeken Karataş, 2018 senesinin yapılan düzenlemeler, destekler ve yeni model uygulamalarla beraber bir önceki seneden daha iyi olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.