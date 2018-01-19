Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Büyük Fırsat
Advert Advert Advert


Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Büyük Fırsat


Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Büyük Fırsat
Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Büyük Fırsat Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-19 Saat: 17:09:20
Anasayfa Emlak Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Büyük Fırsat

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konut hesabı hakkındaki açıklamalarından sonra ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş görüşlerini bildirdi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, konut hesabında yeni düzenlemeler gerçekleştirildiğini dile getirmişti. Şimşek, 2016 senesinin Ağustos ayı içerisinde yürürlüğe sokulan konut hesabına bu zamana kadar gösterilen ilginin daha üst seviyelere yükseltilmesi adına düzenleme yapıldığını ifade ederek, getirilecek 4 yeni model hakkında detaylı bilgiler aktarmıştı.

Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Büyük Fırsat

Şimşek'in gerçekleştirdiği açıklama sonrasında konu hakkında görüş bildiren isim Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı olarak görev yapan Deniz Karataş oldu. Karataş, söz konusu düzenlemenin ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik iyi bir fırsat olduğunu dile getirerek, düzenlemeyle inşaat sektörüne ve konut sektörüne canlılık kazandırılacağını umduklarını belirtti. 

2018 senesinin bir önceki seneye oranla daha güzel olacağını söylediğini anımsatan Karataş, hükümet tarafından vatandaşlara sağlanacak olan bu desteklerle herkesin memnun olabileceği sonuçlar elde edileceğini bildirdi. 

2018 senesinin ilk ayı içerisinde alınan düzenleme ve destek haberinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Karataş, hükümetin bu ve bunun benzeri düzenlemeler gerçekleştirmesinin sektörü kuvvetlendireceğini işaret etti. 

2018'de Yatırımlar Sürecek

Müteahhitler olarak söz konusu düzenleme karşısında, 2018 senesi içerisinde yatırımların hiçbir şekilde azalmayacağına vurgu yapan Karataş, ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan inşaat sektörüne, hükümet tarafından verilen desteklerin devam etmesiyle birlikte sektörün canlılığının sürekli olarak artış göstereceğini söyledi. 

Öte yandan bankaların ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşların arasında gerçekleştirilecek yeni düzenlemelerle birlikte finans hareketi rotasında da hareketlilik olacağına dikkatleri çeken Karataş, 2018 senesinin yapılan düzenlemeler, destekler ve yeni model uygulamalarla beraber bir önceki seneden daha iyi olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi. 

Konut hesabı ANTMÜTDER Mehmet Şimşek Antalya Müteahhitler Derneği
KREDİ HABERLERİ
Bitcoin ile Gerçekten Para Kazanmak Mümkün mü? Bitcoin ile Gerçekten Para Kazanmak Mümkün mü? İnternetin dijital para birimi olan Bitcoin, birçok kişiye kazanç sağlarken birçok kişinin de uzak durduğu bir finans yöntemi olarak yer alıyor. Bitcoin kazanmak her ne kadar basit bir şekilde izah ediliyor olsa da...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalar aracılığı ile yapabileceğiniz kredi çekim işlemlerinde ihtiyacınız olan 10.000 TL tutarındaki kredi miktarlarında geri ödeme planlarını merak ediyor olabilirsiniz. Özellikle tüketici kredisi adı altında....
Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı?
Ayda 500 Lira Taksit ile Ev Alınır mı? Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin faydalanabileceği ev kredisi seçenekleri ile ev sahibi olabilmek günümüzde mümkündür. Hane halkı gelirinizin 2.500 ile 5.000 TL arasında olmaması durumunda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yerli Sanal Para Turcoin 1 Ay İçinde Sahalarda!
Yerli Sanal Para Turcoin 1 Ay İçinde Sahalarda!
Dünya Borsalarının Toplam Hacmi 80 Trilyon Dolara Ulaştı!
Dünya Borsalarının Toplam Hacmi 80 Trilyon Dolara Ulaştı!