İstihdamda Yeni Fırsat Kripto Para Borsaları
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İstihdamda Yeni Fırsat Kripto Para Borsaları


İstihdamda Yeni Fırsat Kripto Para Borsaları
İstihdamda Yeni Fırsat Kripto Para Borsaları Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-19 Saat: 17:42:37
Anasayfa Eko Gündem İstihdamda Yeni Fırsat Kripto Para Borsaları

Son dönemlerde ilginin katlanarak arttığı kripto para borsaları çok sayıda kişiye istihdam sağlıyor.

Geçtiğimiz senenin aralık ayı içerisinde kripto paralarda ve en çok konuşulan kripto para konumunda bulunan Bitcoin'in fiyatlarında ciddi oranda bir artış yaşanmasıyla birlikte, kripto para borsalarının günlük bazda bir milyonu aşkın kullanıcı için işlem yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

100 Kişiyi İstihdam Edecek Call Center

Kripto para borsası Bitstamp'ın CEO'su olan Nejc Kodri konu hakkında açıklamalarda bulunarak bir ila iki haftalık bir zaman dilimi içerisinde 100 kişinin istihdamının sağlanacağı bir call center kurulumu gerçekleştireceklerini vurgulayarak, borsanın müşteri büyümesinin geride bırakılan seneye oranla beklentilerin oldukça üstünde gerçekleştiğini bildirdi. 

Bahsi geçen durumun normal şartlarda sevindirici olduğunun altını çizen Kodri, bunun kutlama yapılacak bir olay olduğunu fakat piyasalar konusunda fazla bilgisi bulunmayan ve kripto paraların detaylarıyla alakalı bilgi isteyen çok sayıda müşteri girişi  olmasından dolayı kutlama moduna bir türlü giremediklerini ifade etti. 

Kodri'nin bu şekilde düşünen tek kripto para borsası CEO'su olmadığı dile getirilirken, geçtiğimiz hafta içerisinde Kanada'da bulunan Einstein Borsası'nın ortak kurucusu olan Michael Gokturk yeni müşterilerde gözlemlenen büyümeyi çılgınlık olarak nitelendirmişti. Bu kapsamda CBC News'in bir haberi doğrultusunda çalışan sayısını çoğaltma ihtiyacının doğduğu ifade edilerek, şirketin şu anda Vancouver'da ve Montreal'de bulunan ofislerinde 50'yi aşkın çalışanı olduğu belirtilmişti. 

Günlük 3 Milyon Kullanıcı

Öte yandan Bittrex, Cyptopia, Bitfinex ve Binance tarzında çok sayıda kripto para borsalarının benzer durumlar ve problemlerle karşı karşıya kaldığı ifade edilirken, Binance'ın son altı aylık performans raporundan elde edilen bilgiler doğrultusunda, günlük bazda üç milyon kullanıcıya hizmet sunduğu ifade ediliyor. 

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