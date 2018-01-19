Koç Holding'in kurumsal dergisi niteliğini taşıyan Bizden Haberler'in ocak sayısı yayımlandı. Koç Topluluğu'nun 31'inci Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı'nda konuşma gerçekleştiren CEO Levent Çakıroğlu'nun bahsi geçen konuşması dergide yer aldı.

Çakıroğlu açıklamasında, dünya çapında şirket değerlerinin hala yüksek olduğuna vurgu yaparak, bu duruma rağmen disiplinli bir şekilde kararlılık ve cesaret göstererek yeni şirketleri incelemeyi sürdürdüklerini belirtti. Teknoloji alanında son dönemler içerisinde yaşanan gelişmelerden ve bu gelişmelerin etkilerinden bahseden Çakıroğlu, sürücüsüz araç teknoloji kapsamında gözlemlenen hızlı gelişmelerin kritik iş birliklerini de beraberinde getirdiğine vurgu yaptı.

Elektrikli araç sayısında artış olduğunu fakat sektör içerisinde payının yükselmesi için zamanın gerektiğini belirten Çakıroğlu, çok sayıda ülkenin ve şehrin benzinli araçlar ile dizel moturlu araçlara sınırlama getirecekleri tarihlerden bahsetti.

Petrol Talebi 2029'da Zirveye Ulaşacak

Petrol konusundaki taleplerin 2029 senesinde zirveye çıkacağı tahmininin yapıldığına dikkatleri çeken Çakıroğlu, yatırımcıların şirketleri uzun vadeli getiri potansiyeli ile karşılacağı risklere bakarak değerlendirdiğini belirtti.

Konuşması sırasında Tesla'yı örnek gösteren Çakıroğlu, söz konusu şirketin senelik bazda yaklaşık olarak 100 bin seviyesinde araç üretimi gerçekleştirdiğini ve herhangi bir kâra geçemediğini işaret etti. Tüm bunlara rağmen Tesla'nın değerinin 2015 senesiden bu zamana kadar yüzde 70 seviyesinde artış gösterdiğini belirten Çakıroğlu, şirketin değerinin 56 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Yaşanan gelişmelere Koç Topluluğu'nun seyirci kalamayacağından bahseden Çakıroğlu, topluluğun küresel bir vizyon doğrultusunda yönetildiğine dikkatleri çekerek, söz konusu vizyona destek veren stratejinin sürdürülebilir ve kârlı büyüme olduğunu vurguladı.

8 Yeni Yurt Dışı Yatırımı

Son 3 senelik zaman dilimi içerisinde Koç Topluluğu şirketlerinden yapılan önerilerin göz önüne alınması doğrultusunda 8 yeni yurt dışı yatırımı yaptıklarından bahseden Çakıroğlu, halihazırdaki sektörlerin haricindeki yatırımlarında gündemlerinden biri olduğunu belirtti. 2017 senesinin zor şartlarına rağmen hedeflerinin üstüne çıktıklarını ifade eden Çakıroğlu, 2018 senesinde karlılığa, risk yönetimine ve verimliliğe odaklanacaklarını sözlerine ekledi.