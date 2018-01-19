Maketten Bina Satışına Son! Satmak İçin Bina Tamamlama Sigortası Yapılacak!
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Maketten Bina Satışına Son! Satmak İçin Bina Tamamlama Sigortası Yapılacak!


Maketten Bina Satışına Son! Satmak İçin Bina Tamamlama Sigortası Yapılacak!
Maketten Bina Satışına Son! Satmak İçin Bina Tamamlama Sigortası Yapılacak! Seda Polat - Tarih: 2018-01-19 Saat: 19:30:16
Anasayfa Emlak Maketten Bina Satışına Son! Satmak İçin Bina Tamamlama Sigortası Yapılacak!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni bir çalışmaya daha imza attı. Bakanlık maket üzerinden konut satışı konusunda değişikliğe giderek mağduriyeti önlemek amaçlı yeni düzenlemeleri devreye soktu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni bir çalışmaya daha imza attı. Bakanlık maket üzerinden konut satışı konusunda değişikliğe giderek mağduriyeti önlemek amaçlı yeni düzenlemeleri devreye soktu. Bakanlık maket üzerinden satışı gerçekleştirilen konutlarda artık bina tamamlama sigortası poliçesi uygulamaya başladı. Öncesinde ödeme yapılan konutlarda ve devre tatil satışları konusunda tüketici ödemelerini teminat altına alacak olan bu poliçe ile yaşanması mümkün mağduriyetlerinde de önüne geçilecek. Maketten ev alan vatandaşların mağduriyeti sona erecek.

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, maket üzerinden satış olarak da bilinen ön ödemeli ve sonradan teslimli konut satışlarında, konutu inşa edenlerin birçok sebeple ödemelerini aldığı projeleri tamamlamadan piyasadan çekilmeleri halinde, tüketici kesimin mağduriyet yaşadığını belirtildi.

Bina Tamamlama Sigortası Poliçesi!

Bakanlıkça tüketicinin korunmasının gerektiği kanuna dayanarak, satışa başlamadan önce tüketici kesimin ödeyeceği parayı güvence altına almak adına, bundan sonra yapılacak olan konutlarda bina tamamlama sigortası yaptırması veya diğer teminat ve şartları sağlama yükümlülüğü getirildiğine dair açıklamalarda bulunuldu.

Söz konusu uygulama aslında 16 Mart 2015 tarihinde uygulamaya konuldu. Ancak ürünün hazırlık ve uygulamaya girme süreci beklenenden çok daha uzun bir zaman aldı.

Yapılan girişimler sonucunda bina tamamlama sigortası, sektör tarafından uygulanmaya başlandı. Özellikle devre tatil sektöründe ve ön ödemeli konut sektöründe oluşan güven sorununun bu şekilde ortadan kalkacağı kanısına varıldı. Ayrıca söz konusu bu uygulamanın konut geliştiricileri tarafından satışları özendirici bir araç olarak kullanılabileceği de düşünülüyor. 

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