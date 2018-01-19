iPhone marka telefon kullananlar için olan uygulama, yürüdükçe kripto para kazanıyor. Sweatcoin adlı uygulamayı indiren kullanıcılar, yürüdükçe hediye kripto paralar kazanmaya başlıyor.

Gelişen teknoloji ile artık her şey mümkün bir hale geldi. Bu uygulama şimdilik sadece iPhone marka telefonlarda var.

Sweatcoin adı verilen bu uygulama, kullanıcısına tam olarak bunu vaat ediyor. Yani kullanıcısının yürümesi halinde ona kripto paralar veriyor. Uygulama bu vaadi sebebiyle de giderek daha popüler bir hal alıyor. Swetcoin günlük olarak atılana adım sayısını hesaplıyor. U adım sayınızı ise GPS verilerinizle karşılaştırmaya alıyor. Sonrasında da her 1000 adım için yaklaşık olarak 95 sweatcoin veriyor.

Sweatcoin Şimdilik Türkiye’de Yok!

Son bir yıl içinde gelirinde muhteşem bir artış yaşayan uygulama, gelirini %226 oranında arttırmayı başardı. Uygulama şimdilerde 5 milyon kullanıcıya sahip. Apple Store’da ise en hızlı büyüyen uygulama haline geldi. Geldiği bu durumda Sweatcoin uygulaması, ünlü Whatsapp uygulamasını geçmiş durumda.

Bu söz konusu uygulama ne yazık ki henüz Türkiye’ye gelmedi. 5.7 milyardolarlık hacmi olan uygulama melek yatırımcıların da dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Ancak bu uygulama şimdilik ülkemizde hizmete girmiş değil.

Yürüdükçe kazandıran bu uygulama, tam da bunu vaad ediyor. Yani kullanıcısından sadece yürümesini istiyor. Kullanıcı yürüdükçe, kripto para kazanmaya başlıyor. Kripto parayı kazanmasının ardından ise bu kripto paralar birikiyor.

Kullanıcı 1000 adım attığında yaklaşık olarak 95 sweatcoin kazanıyor. Bu yüzden de kullanıcının ne kadar adım attığı kazanacağı para açısından oldukça önemli.