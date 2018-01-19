Elektrikli Araç Kervanına Peugeot da Katıldı!
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Elektrikli Araç Kervanına Peugeot da Katıldı!


Elektrikli Araç Kervanına Peugeot da Katıldı!
Elektrikli Araç Kervanına Peugeot da Katıldı! Seda Polat - Tarih: 2018-01-19 Saat: 20:12:13
Anasayfa Otomotiv Elektrikli Araç Kervanına Peugeot da Katıldı!

Peugeot, son yılın gözdesi olan elektrikli otomobillerde hedefini yükseltti. Fransa menşeili firma, tarih verdi

Peugeot, son yılın gözdesi olan elektrikli otomobillerde hedefini yükseltti. Fransa menşeili firma, tarih verdi. 2025 yılına kadar tüm araçlarını elektrikli otomobile çevirme kararı aldığını bildirdi.

Dünyanın en önce gelen ve en önemli markalarından olan Peugeot, elektrikli otomobillere dair yeni kararlarla geldi. Bu konuya ilişkin kararlar daha önceleri Renault, Volvo, Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz ve Jaguar’dan da gelmişti. Ünlü firma Peugeot, geçtiğimiz yıl Almanya’nın en önemli otomobil markalarından olan Opel’i satın almış ve hedefini daha da yükselterek gözlerini yukarılara dikmişti.

İlk Volvo Söylemişti!

Firmanın CEO’su tarafından açıklama yapıldı. CEO Carlos Tavares, ünlü otomobil fuarı olan Detroit’te açıklamalarda bulundu. Şirketin CEO’su Tavares, tüm modellerin 2025 yılına kadar elektrikli olarak üreteceğini belirtti. CEO ayrıca grup firmasının tamamen elektrikli olacağını da açıkladı. Peugeot, bu hedeflediği uygulamayı, Opel için çalışmakta olan mühendislerin çalışması ile yapılacağını da söyledi.

Bir diğer yandan, elektrikli otomobillerin yanında ün kazanan hibrit otomobiller de var. Hibrid şeklinde görev yapan motorlar, hem elektrik hem de akaryakıt kullanabiliyor. 2025 yılında bu süreci tamamlayarak, hizmete sunulacağını söyleyen CEO, aslında bunu söyleyen ilk firma değil. Elektrikli araçlara geçiş yapmayı düşünen ilk araç markası Volvo olmuştu. Volvo, 2019’dan itibaren elektrikli araç modellerine geçiş yapacağını açıklamıştı. Bu anlamda bir öncü olan Volvo, bundan 3 yıl sonra yani 2021 yılında beş farklı modeli piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Peugeot, şimdi 2025 yılındaki hedefine kilitlendi. 2025 yılında Peugeot marka arabaların hepsi elektrikli olarak kullanıma sunulacak.  

 

Peugeot volvo
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