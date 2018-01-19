Onur Air ile THY Teknik Anlaşmaya Vardı
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Onur Air ile THY Teknik Anlaşmaya Vardı


Onur Air ile THY Teknik Anlaşmaya Vardı
Onur Air ile THY Teknik Anlaşmaya Vardı Seda Polat - Tarih: 2018-01-19 Saat: 20:39:33
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Onur Air Taşımacılık A.Ş. ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. uzlaşmaya vardı. İki firma arasında uçakların komponent bakımı ve yedek parçası için anlaşması imzalandı.

Onur Air Taşımacılık A.Ş. ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. uzlaşmaya vardı. İki firma arasında uçakların  komponent bakımı ve yedek parçası için anlaşması imzalandı.

Onur Air’in filosunda bulunan A330 tipi uçakların ve komponentlerin bakımı ve ikame yedek parça desteğini içeren bir anlaşma imzalandı. Türk Hava Yolları ve Onur Air arasındaki bu anlaşma 2023 yılına kadar devam edecek.

Bu söz konusu anlaşma ışığında firmaya sağlanması planlanan parçalar, ATA bölüm listesinin esas alınıp hazırlandığı hizmetler THY Teknik’in İstanbul’da bulunan merkezinden ve ayrıca dünya genelindeki operasyon noktalarından sağlanması planlanıyor.

İki Taraf da Anlaşmadan Dolayı Oldukça Mutlu!

Onur Air’in uçaklarından bakıma alınacak olan parçalar ise Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan THY’ye ait bölgenin en büyük bakım onarım tesislerinde işlem görecek.

Firmalardan gelen açıklamaya göre, söz konusu sözleşme ile taraflar arasındaki güçlü işbirliği daha da gelişecek. Ayrıca bu ikili arasındaki anlaşama, küresel havacılık alanındaki gelişmelerde bir hayli katkıda bulunacak.

Açıklamada görüşlerini dile getiren THY Tekniğin Genel Müdürü Karaman, Onur Air’in THY Teknik’e olan güveninden dolayı teşekkürlerini iletti. THY Teknik’in dünya üzerinde neredeyse 700’den fazla uçağa teknik destek ve onarım sağladığını ve gerçekten büyük bir marka olduğunu söyledi.

Onur Air’in Genel Müdürü Tosun da uçaklarını böyle bir firmaya, yani THY Teknik’e emanet ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Genel Müdür Teoman Tosun, bu anlaşma sayesinde gözlerinin arkada kalmadığının da altını çizdi.

Tosun tüm bunların yanında, THY Teknik tarafından sunulan hizmetlerin, şirketlerinin A330 operasyonu için de ideal çözüm olması sebebiyle tercih ettiklerini ekledi.  

 

thy onur air
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