Geçtiğimiz günlerde YouTube yeni bir açıklamada bulunmuş ve artık video yükleyicilerine eskisi kadar para verilemeyeceğini, belirli kriterlerin sağlanması gerektiğini söylemişti. YouTuber’ların yükledikleri videodan para alabilmeleri için öncelikle 1000 kişilik bir abone sayısına sahip olması gerekiyordu, ayrıca atılan videonun 400 bin saatin üzerinde de izlenmesi gerekiyordu.

Tüm bu yaşananların ardından kişisel kanalları milyonlarca kişi tarafından takip edilen YouTuber’lar, elde ettikleri gelirlerden herhangi bir vergi kesilmiyordu. Vergi ödemeden kazandıkları paralarla tepkileri üzerlerine çeken YouTuber’lar, şimdi vergi kıskacına alındı.

Ülkemizde asgari ücret alan bir vatandaş dahi üzerine düşen vergiyi ödüyor. Ancak yayınladığı videolar sayesinde sosyal medyada büyük ün kazanan YouTuber’lar, her geçen gün kazancına kazanç katıyor ve hiçbir şekilde vergi ödemiyor.

Belgelendirmeyip Vergi Kaçırılıyor!

Komik ve eğlendiren videolarla pahalı arabaların ve lüks evlerin içinde hayatlarını yaşayan fenomenler, internet üzerinden istedikleri gibi video yayınlama hakkına da sahip. Zaman zaman toplum algısında yanlış anlaşılacak sözlere sahip videoları da paylaşan YouTuber’lar, şahsi hesapları üzerinden video sitesiyle anlaşarak vergisiz bir şekilde kazanç sağlıyor.

Bir videodan milyonlarca lira parayı kazanabilen YouTuber’lar, vergi ödemediği kazançları için şahıs hesapları üzerinden para aktarımı yaptığı ve bu şekilde de vergi kaçırdığı söyleniyor. Hatta bu kaçırılan vergilerin her yıl milyonlarca lirayı bulduğu da söylentiler arasında.

Vergisiz aldıkları bu kazançlar kişilere belgesiz şekilde aktarılıyor. Belgesiz olarak aktarıldığı için de kişiler herhangi bir vergiye tabii tutulamıyor. Bu şekilde her yıl devletin kasasından milyonlarca lira yok oluyor.