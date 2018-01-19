Türk savunma sanayisinin lider kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), 2018 senesinde sahip olduğu tesislerin yenilerinin açılması, hali hazırda altyapının bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları için bu sene toplam 242 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirecek. Şirket, patlayıcı kimyasalların üretilmesine ilişkşn yönelik bu yıl 2 milyon 275 bin lira bütçeli etüt-proje, müşavirlik işi yürütecek. Yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine sahip olan “Oleum Tesisi”ne yönelik sürdürülen yatırımlar da bu sene sona erecek. Patlayıcı maddelerin ham maddesinin gelişmiş teknolojiler kullanılarak üretileceği tesis için 3 milyon 630 bin lira finansman kaynağı kullanılacak.

Kapasite Arttırım Kararı

MKEK'nin son zamanlarda yaptığı en geniş ölçekli yatırımlarından birisi olan ve sıcak testleri yapılan yeni çelikhaneler de hizmet vermeye başlayacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu silah ve ağır silah sistemlerinin üretim aşamasında stratejik öneme sahip ve tedarik edilirken sorunlar yaşanan vasıflı çeliğin üretimini gerçekleştirebilecek yeni çelikhane projesi 2018 senesinin ilk aylarında sona erecek. Senelik bazda 120 bin ton üretim kapasitesine sahip olan tesis için bu sene 57 milyon 860 lira tutarında bütçe tahsis edildi.

5 megavat kurulu güce sahip ve enelik bazda 17.5 gigavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip İzmir’deki Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrali Projesine, 17 milyon 330 bin lira kaynak aktarımı gerçekleştirilecek. Orta gerilim elektrik sistemi yenileme çalışmaları da bu sene gerçekleştirilen 9 milyon lira tutarındaki yatırımla tamamlanacak. Bu sene bakım, onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri ve makine-teçhizat sağlamak için ise 63 milyon 330 lira tutarında yatırım hedefleniyor.

Şirket, 2019 senesinde tamamlamayı öngördüğü iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalara bu sene 15 milyon 675 bin lira bütçe tahsis etti. Seneye tamamlanacak küresel barut üretimi modernizasyonu için ise 2018 senesinde 7 milyon lira kaynak tahsis edildi. 2019 senesinde tamamlanacak projelerden hurda ve gemi söküm tesislerinin modernizasyonu alanına bu sene 30 milyon 900 lira, patlayıcı depolarının geliştirilmesine 15 milyon lira, tapa üretim hattı yenilemesine 9 milyon lira yatırım yagerçekleştirilecek.