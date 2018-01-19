Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın karar alma mekanizmalarında bulunmamasına karşın Avrupa Birliği (AB) değer zincirleri içerisinde olmayı, tam anlamıyla rekabet edebilmeyi, AB standartları, kalitesi ve anlayışında ekonomik yönüyle yer almayı başardığına dikkat çeken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında çok çarpık bir yapı olduğunu fakat tüm bu oluşumlara karşın Türkiye'nin çok büyük bir başarı elde ettiğine işaret etti.
İmzalanan Anlaşmalar İki Ülkenin De Çıkarlarına Uygun
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle Bakanlıkta bir araya gelen Zeybekci, Türkiye ve AB'nin birbiriyle geniş entegrasyon içinde olan iki taraf olduğunu ifade etti. Zeybekci, iki tarafın da birbirine duyduğu menfaatinin inkar edilemeyeceğine değindi.
Türkiye ve AB arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilme sürecinin yaşandığını anımsatan Zeybekci, bu süre zarfında Ocak 2014 tarihi itibarıyla çok seri bir pozitif bir sürecin başladığını aktardı. Zeybekci, iki tarafın da birbirine yapıcı davrandığına işaret ederek, bu durumun her iki ülkenin de çıkarlarına uygun olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin toplam ticaretinin yüzde 41'lik bölümünün AB ile yapıldığını ifade eden Zeybekci, Türkiye ile 2017 senesinde AB'nin toplam doğrudan ticaret hacminin 159.3 milyar dolar seviyesinde olduğuna değindi. Dolaylı olarak ise ticaret hacminin ise 200 milyar doları aştığına dikkat çeken Zeybekci, 2017 senesinde Türkiye'nin AB'ye olan ihracatının yüzde 8.2 oranında artarak 74 milyar dolara geldiğini belirtti. Türkiye'nin de AB ithal alımlarının ise yüzde 9.9 oranında artarak 85.4 milyar dolara ulaştığını bildiren Zeybekci, AB üyeleri arasındaki ticaret hacminin çok daha yukarıda olduğunu anlattı. Zeybekci, Türkiye'nin bu ticaret hacmine ulaşacak potansiyele sahip olduğunu aktardı.