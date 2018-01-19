Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın karar alma mekanizmalarında bulunmamasına karşın Avrupa Birliği (AB) değer zincirleri içerisinde olmayı, tam anlamıyla rekabet edebilmeyi, AB standartları, kalitesi ve anlayışında ekonomik yönüyle yer almayı başardığına dikkat çeken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında çok çarpık bir yapı olduğunu fakat tüm bu oluşumlara karşın Türkiye'nin çok büyük bir başarı elde ettiğine işaret etti.

İmzalanan Anlaşmalar İki Ülkenin De Çıkarlarına Uygun

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle Bakanlıkta bir araya gelen Zeybekci, Türkiye ve AB'nin birbiriyle geniş entegrasyon içinde olan iki taraf olduğunu ifade etti. Zeybekci, iki tarafın da birbirine duyduğu menfaatinin inkar edilemeyeceğine değindi.

Türkiye ve AB arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilme sürecinin yaşandığını anımsatan Zeybekci, bu süre zarfında Ocak 2014 tarihi itibarıyla çok seri bir pozitif bir sürecin başladığını aktardı. Zeybekci, iki tarafın da birbirine yapıcı davrandığına işaret ederek, bu durumun her iki ülkenin de çıkarlarına uygun olduğunu dile getirdi.