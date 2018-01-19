ERBD Elindeki Kaynağın Yüzde 18'lik Kısmını Türkiye'de Kullanıyor
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ERBD Elindeki Kaynağın Yüzde 18'lik Kısmını Türkiye'de Kullanıyor


ERBD Elindeki Kaynağın Yüzde 18'lik Kısmını Türkiye'de Kullanıyor
ERBD Elindeki Kaynağın Yüzde 18'lik Kısmını Türkiye'de Kullanıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-19 Saat: 22:30:44
Anasayfa Yatırım ERBD Elindeki Kaynağın Yüzde 18'lik Kısmını Türkiye'de Kullanıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, EBRD'nin senelik kaynağının yüzde 18'lik bölümünü Türkiye'de kullandığına dikkat çekti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'nin senelik kaynağının yüzde 18'lik bölümünü Türkiye'de kullandığına işaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bankanın kaynaklarının 5'te birlik bölümünü Türkiye'ye kullandırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımda bulunduğu, EBRD nezdinde kurulan "Donör Fonu"na yönelik işbirliği anlaşması imza töreninde yapmış olduğu açıklamalarda Şimşek, Türkiye EBRD arası ilişkilerin güçlendiğini ve bu anlaşmanın Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu belirtti. EBRD'nin Avrupa'dan Orta Asya'ya ve Akdeniz bölgesine kadar çok geniş kapsamlı hizmet sunduğuna dikkat çeken Şimşek, Türkiye'nin son üç senedir kaynak kullanımında birinci sırada yer aldığını aktardı. 

Kaynak kullanımında EBRD'nin Türkiye'yi birinci sırada tutmasının, ülkeye duyulan güvenin bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirten Şimşek, buna ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve hükümetin gösterdiği kararlı duruşu, yaptığı yapısal reformları ve ortaya koyduğu performansı da yansıttığına değindi. Ilerleyen süreçte bu güçlü ikili ilişkinin devam edeceğini öngördüğünü anlatan Şimşek, başlıca yenilenebilir enerji, hastane, altyapı projeleri olmak üzere özel sektörün rekabet gücünü arttıracak projeler ve kadınların iş gücüne katılımını destekleyen projelerde bu kaynakların kullanıldığına işaret etti. 

Kriz Zamanında Başarılı Performans Gösterdi 

Son birkaç sene içinde Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında şoklarla karşılaştığını anımsatan Şimşek, çoğu uluslararası bankanın ülkeye güveni azalmışken, Başkan Suma Chakrabarti himayesindeki EBRD'nin Türkiye'ye güvenmeye devam ettiğini dile getirdi. Şimşek, Türkiye'nin ekonomik anlamda ülkenin performansına güvenenleri yanıltmadığını belirtti. 

Ekonomik sürecin devam edeceğini ve Türkiye ekonomisinin tarihe geçecek performanslara imza attığını ifade eden Şimşek, Türkiye'nin tek başına küresel krizden günümüze kadar geçen süreçte 8.4 milyon vatandaşı istihdam ettiğini anlattı. Şimşek, Avrupa'daki 28 ülkenin aynı süreçte 4.6 milyon kişiyi istihdam ettiğini belirterek, Çin ve Hindistan haricinde Türkiye'nin performansının başarılı olduğunu ifade etti. 

ERBD Suma Chakrabarti Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan Donör Fonu
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