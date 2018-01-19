Dolar, üç senenin en düşük seviyesine gerilerken Hazine tahvilleri, yatırımcıların ABD hükümetinin kapanma görünümünü fiyatlamasıyla gelen satışlardan sonra dengelendi. Avrupa ve Asya'da hisse senetleri ve altın yükselişe geçti. Dolar, kayıplarının bir bölümü telafi etmesine rağmen arka arkaya altı haftayı da gerileyerek sonlandırdı. ABD'de federal hükümetin geçici fonlama yapması yarın sona erecek. 10 senelik Hazine tahvillerinin faizi, 2014 senesinden bu yana ilk defa yüzde 2.64'lük seviyesinin üstüne çıkmasının ardından düşüşe geçti.

ABD menkul kıymetlerindeki dalgalanmalar, küresel piyasalara yön verdi. Euro, yen, altın ve baz metaller, doların güçsüz seyrinden faydalanarak yükseldi. Hazine tahvil faizlerinin bu hafta yükselmesine neden olan risk iştahı, Avrupa ve Asya'daki hisselerin yukarı yönlü seyir izlemesiyle beraberinde, Batı Teksas Petrolü (WTI) değer kaybetti.

Küresel büyümeye yönelik iyimser hava, tahvil piyasalarını da olumlu etkiledi. Yatırımcılar, dünyanın en güçlü ekonomisinde enflasyonun hızlanma görünümünü fiyatladı. Çin'de bu hafta bildirilen ve beklentilerin üstünde olan ekonomik büyümesi, küresel ekonominin olumlu görünümüne destek verdi. İlerleyen süreçte ise büyük merkez bankaları, faiz kararlarını bildirecek.

Piyasalarda Son Gelişmeler

- Stoxx Europe 600 Endeksi, New York'da saat 07:02 sularında yüzde 0.4 oranında yükselerek iki seneyi aşkın süredir en yüksek seviyesine çıktı.

- MSCI Gelişmiş Ülkeler Dünya Endeksi, yüzde 0.7 oranında yükselerek rekor seviyesine çıktı.

- Japonya'da Nikkei 225 Endeksi, yüzde 0.2 oranında yükseldi.

- MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi, yüzde 0.5 oranında yükselerek kazançlarını altıncı güne taşıdı.

- S&P 500 endeks vadelileri, yüzde 0.3 oranında yükselerek rekor seviyesine ulaştı.

- Euro, dolar karşısında yüzde 0.2 oranında artarak ve üç sene içindeki en yüksek seviyesi olan 1.2264'e yükseldi.

- Sterlin, yüzde 0.1 oranında değer kaybederek ve 1.3876 dolara geriledi.

- Yen, dolar karşısında yüzde 0.4 oranında yükselerek 110.72 seviyesine yükseldi.