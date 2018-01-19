İhracatçı firmaların ciddi bir bölümünün yeminli mali müşavirlik hizmetinden faydalandığını ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, mali müşavirlik hizmetine yapılan indirimin ihracatçılara verilen doğrudan bir teşvik olduğunu aktardı.

Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Büyükekşi, yeminli mali müşavirler tarafından alınan KDV iadesi tasdik ücretlerinde yapılan indirimin düşük sayılacak bir indirim olmadığını belirterek, bu indirimlerin yüzde 10 ila yüzde 35 oranında yapıldığına işaret etti. İhracatçıların büyük bir kısmının yeminli mali müşavirlik hizmetinden faydalandığını aktaran Büyükekşi, bu ücretlere yapılan indirimlerin ihracatçılara teşvik uygulaması kadar fayda sağladığını belirtti. Büyükekşi, bu kapsamda ihracatçılar adına Maliye Bakanlığı'na ve mali müşavir odaları birliğine teşekkürlerini sundu.

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