İhracatçı firmaların ciddi bir bölümünün yeminli mali müşavirlik hizmetinden faydalandığını ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, mali müşavirlik hizmetine yapılan indirimin ihracatçılara verilen doğrudan bir teşvik olduğunu aktardı.
Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Büyükekşi, yeminli mali müşavirler tarafından alınan KDV iadesi tasdik ücretlerinde yapılan indirimin düşük sayılacak bir indirim olmadığını belirterek, bu indirimlerin yüzde 10 ila yüzde 35 oranında yapıldığına işaret etti. İhracatçıların büyük bir kısmının yeminli mali müşavirlik hizmetinden faydalandığını aktaran Büyükekşi, bu ücretlere yapılan indirimlerin ihracatçılara teşvik uygulaması kadar fayda sağladığını belirtti. Büyükekşi, bu kapsamda ihracatçılar adına Maliye Bakanlığı'na ve mali müşavir odaları birliğine teşekkürlerini sundu.
Rekorlar Senesi Olacak
2018 senesinde ihracatta rekorlar senesi ilan edildiğini anımsatan Büyükekşi, ihracatın bu sene şimdiye kadar görülmemiş rakamlara ulaşacağını dile getirdi. Hükümet tarafından her sektörde verilen bu destek ve teşvik programlarının, ülkenin gösterdiği performansında çok etkili olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, 2023 hedeflerine ulaşılacağını belirtti. 2018 senesninin Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükekşi, senenin ilk ayında ihracatlarına güçlü bir şekilde başladıklarını, 1 Şubat tarihinde ihracat rakamlarını bildireceklerini aktardı. İhracatta ciddi artışlar olabileceğine değinen Büyükekşi, güçlü bir giriş yapılan 2018 senesinde ilerleyen süreçte yeni rekorlar kıracaklarını anlattı.