Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün gerçekleştirdiği açıklama ile Türkiye’nin kredi notunu “BB+” olarak teyit etti. Kurum not görünümünün ise durağan olduğunu açıkladı.

TCMB faiz oranları konusunda beklenen şekilde hareket ederek sıkı düşüşün korunacağı mesajını verdi. Bu açıklamalar sonucunda dolarda yüzde 1’in üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Ancak gün içerisinde kur yeniden yükselişe geçerek 3,80 liranın üzerine çıktı.

Ekonomi uzmanları dolar kurunda 3,80 noktasının bir direnç olduğunu belirtirken bugün bandın aşılması ile beraber Fitch'in Türkiye için açıklayacağı görünüm raporu bekleniyor. Fitch'in yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında olan notta ya da durağan görünümde değişiklik yapması beklenmiyor. Bu sebeple piyasaya etkisinin de sınırlı kalacağı belirtiliyor. Fitch tarafından açıklanan bu notun altında yatan diğer sebepler ise Suriye konusundaki jeopolitik risk ve Afrin’e planlanan askeri operasyon olarak görülüyor.

Fitch İstanbul Ofisini Kapatıyor

New York merkezli, dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch Ratings, İstanbul Levent'te bulunan ofisini kapatma kararı aldı. Kurumdan yapılan açıklamada yeterli kaynak ve optimal servis ağı yapısına ulaşma istekleri olmasına rağmen mevcut koşullarda sürekliliğin sağlanamadığı dile getirildi. Dünya çapında 47 ofisi bulunan kurumun gelişmekte olan ekonomilerdeki ofis sayısı ise 22.