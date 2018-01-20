Dolar ve Euro kuru üzerinde piyasanın etkileri devam ediyor. Kurdaki sakin seyir dün düşme ve ardından yeniden eski seviyeye yükselme hareketleri dışında devam etmekte. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan kredi notunun sabit tutulduğu açıklaması da piyasaların sakinliğini değiştirmedi.

Ekonominin önünde görülen en önemli iki etmen Suriye’deki jeopolitik risk ve de Afrin’e yapılması planlanan askeri operasyon. Bu unsurların etkileri ise zaman içerisinde daha net belli olacak.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7681’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8065 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6128 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6541 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2222 seviyesine ulaşmasına neden oldu.

BIST 100 Endeksi

116 bin 856 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 1,46 düşüş ile 115 bin 147 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimindeki dalgalı hareket devam ediyor. Bitcoin yüzde 2 düşerek yeniden 11 bin 366 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,63 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

266,26 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.