Zeybekci AB Ülkelerinin Büyükelçileri İle Görüştü
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Zeybekci AB Ülkelerinin Büyükelçileri İle Görüştü


Zeybekci AB Ülkelerinin Büyükelçileri İle Görüştü
Zeybekci AB Ülkelerinin Büyükelçileri İle Görüştü Hatice Demir - Tarih: 2018-01-20 Saat: 09:02:47
Anasayfa Eko Gündem Zeybekci AB Ülkelerinin Büyükelçileri İle Görüştü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB ülkelerinin büyükelçileri ile bakanlık binasında bir araya gelerek çeşitli konularda görüştü.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin birbiri ile oldukça geniş bir entegrasyon içerisinde olan iki taraf olduğunu dile getiren Bakan Zeybekci, karşılıklı menfaatlerin değerlendirilmesinin önemini bir kere daha belirtti. Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşmasında karar alma mekanizmasında yer almamış olmasına rağmen Avrupa Birliği değer zincirleri içerisinde olarak, tam anlamı ile rekabete dahil olabilmeyi, AB standartları, kalitesi ve de anlayışı ile AB ekonomik ailesi içerisinde yer almayı başarabildiğini belirtti.

Gümrük Birliği anlaşması konusunda bir güncellenme sürecinin AB ile Türkiye arasında yaşanmakta olduğunu hatırlatan Bakan, 2014 yılının Ocak ayından bu yana oldukça pozitif bir süreç yaşandığını ve her iki tarafın da birbirine olumlu bir şekilde kapılarını açtığını belirtti.

Türkiye’nin Toplam Ticaretinin Yüzde 41’i AB’ye Gerçekleşiyor

Ülkemizin toplam ticaretinin yüzde 41’inin Avrupa Birliği ile gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Zeybekci, 2017 yılında gerçekleşen toplam doğrudan ticaret hacminin 159,3 milyar dolar olduğunu belirtti. Dolaylı ticaretin ise 200 milyar dolar seviyesinde olduğunun tahmin edildiğini belirten Bakan ülkemizin AB ülkeleri arasındaki ticaret hacmine ulaşacak potansiyeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Gümrük Birliği Türkiye’ye Çok Şey Kattı

Gümrük Birliği Anlaşmasının 1996 yılında imzalandığında birçok olumsuz geri bildirim aldığını dile getiren Bakan, ancak Türk sanayicisinin azimli çalışmaları ve yaptığı işte elde ettiği başarı ile AV standartlarına ulaşarak beklenenin üzerine çıktığını ifade etti. Zeybekci bu toplantılarda Gümrük Birliğinin geleceğini ele alacaklarını da sözlerine ekledi.

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