Yargıtay Sakal Bırakmayı İşten Atılma Nedeni Olarak Gördü
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Yargıtay Sakal Bırakmayı İşten Atılma Nedeni Olarak Gördü


Yargıtay Sakal Bırakmayı İşten Atılma Nedeni Olarak Gördü
Yargıtay Sakal Bırakmayı İşten Atılma Nedeni Olarak Gördü Hatice Demir - Tarih: 2018-01-20 Saat: 09:29:34
Anasayfa Eko Gündem Yargıtay Sakal Bırakmayı İşten Atılma Nedeni Olarak Gördü

Yargıtay, bir bankada sakalsız bir şekilde işe başlayan personelin sonradan sakal bırakması ve uyarılara rağmen sakalını kesmemesini işten atılma nedeni saydı.

İşyerinde sakal bırakmanın iş sözleşmesinin haklı fesih nedenleri arasında yer alıp almayacağı konusunda Yargıtay tarafından emsal bir karar verildi. Ülkemizde hizmet veren bir Körfez bankasında 2011 yılında proje yöneticisi konumunda çalışmaya başlayan Mustafa A. 2015 yılında sakal bırakmaya başladı. Ardından banka tarafından yayımlanan bir yönetmelik ile sakal bırakılamayacağı tüm personele duyuruldu. Bu duyuruya rağmen Mustafa A. Sakalını kesmeyi reddetti.

Mustafa A. Savunmasında bu kurumda işe başladığı dönemlerde sakal bırakmanın yasak olmaması ve kendisinin dini inanışları gereğince sakal bıraktığını belirtti. Ayrıca sakalının düzenli olarak bakımını gerçekleştirdiğini belirten Mustafa A. kılık kıyafetine de özen gösterdiğinin altını çizdi.

Fakat bu savunmalar yeterli olmadı. Birden fazla kere konu ile ilgili uyarı alan Mustafa A. sakalını kesmemekte ısrar ettiği için haklı fesih nedeni ile işyeri tarafından işten çıkartıldı. Bunun üzerine İstanbul 29. İş Mahkemesinde konuyu yargıya taşıyan Mustafa A.’nın davası kabul edildi.

Mahkeme İşe İade Kararı Vermişti

İstanbul 29. İş Mahkemesi, davacının İslami yaşayış tarzına müsaade etmesii ve rahatça dini̇ vecibelerini̇ yerine getirebilmesi nedeniyle ilgili Körfez bankasında çalışmayı tercih ettiğini̇, iş sözleşmesinde sakal bırakılamayacağına yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığını belirterek kişinin işe iadesine kararı verdi. Ancak Yargıtay tarafından yapılan temyiz incelemesinde davacının kendisine gerçekleştirilen iki uyarıya rağmen sakal bırakmaya devam etmesinin feshin geçerli nedenlere dayandığı sonucunu oluşturduğu gerekçesi ile kararın bozulmasına hükmedildi.

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