Tesla’yı Portakal İle Kandırdı
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Tesla’yı Portakal İle Kandırdı


Tesla’yı Portakal İle Kandırdı
Tesla’yı Portakal İle Kandırdı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-20 Saat: 09:56:25
Anasayfa Eko Gündem Tesla’yı Portakal İle Kandırdı

Tesla Model S araçlarında bulunan yarı otonom sürüş modunda güvenlik amacı ile sürücünün iki dakikada bir direksiyona dokunması zorunluluğu portakal ile alt edildi.

Tesla marka araçlar sahip oldukları teknoloji ile her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor ve önemli satış rakamları elde ediyor. Markanın son modelleri arasında yer alan Tesla Model S araçlarda yer alan bir özellikte bu konuda en çok dikkat çekenlerden biri. Yarı otonom sürüş özelliği sağlayan Model S’te sürücünün müdahalesi olmaksızın araç kendi kendisine ilerleyebiliyor. Ancak bir güvenlik önlemi olarak sürücünün her iki dakikada bir direksiyona dokunması gerekiyor.

Tesla Model S P85D model bir araca sahip olan sürücü Dave Mitton bu zorunluluğu bir portakal ile aşmış durumda. Şoförlerin uyuması, dalması gibi durumlara karşın bir güvenlik önlemi olarak getirilmiş olan iki dakikada bir aracın direksiyonuna dokunulması zorunluluğunu direksiyona bir portakal yerleştirerek aştığını bir video kaydı ile yayınlayan sürücü Mitton, bu sayede basınç sensörlerini atlatarak aracın kontrolünün fiziksel olarak hala bir sürücüde olduğunu otonom sisteme göstermiş. Mitton bu deney sırasında arkasına yaslanarak rahat bir şekilde spor arabası ile yaptığı yolculuk deneyimini Youtube üzerinden paylaşarak konu hakkında bilgilendirme sağladı.

Tesla Sürücüleri Bu Konuda Uyardı

Tesla ise konu ile ilgili olarak sürücüleri uyardı. Otonom sürüş modunun henüz tam olarak sonuç sağlayamadığını belirten şirket yetkilileri sürücülerden ellerini daima direksiyonda tutmaları ve dikkatlerini korumalarını talep etti. Zira daha önce otonom sürüş modu olan farklı araçlar ölümcül kazalara karışmıştı.

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