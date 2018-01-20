Rusya’nın Yaş Sebze Meyve İhracatı Trabzon’dan
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Rusya’nın Yaş Sebze Meyve İhracatı Trabzon’dan


Rusya’nın Yaş Sebze Meyve İhracatı Trabzon’dan
Rusya’nın Yaş Sebze Meyve İhracatı Trabzon’dan Hatice Demir - Tarih: 2018-01-20 Saat: 10:15:29
Anasayfa İthalat&İhracat Rusya’nın Yaş Sebze Meyve İhracatı Trabzon’dan

Türkiye’nin Rusya’ya gerçekleştirdiği yaş sebze ve meyve ihracatında Trabzon birinci sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’den Rusya’ya geçtiğimiz yıl 638 milyon 399 bin 605 dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi. Bu dönemde Trabzon’dan Rusya’ya gerçekleştirilen yaş sebze meyve ihracatı 289 bin 454 ton olurken bu ihracatın karşılığında 187 milyon 755 bin 763 dolar gelir elde edildi. Merkezi Trabzon’da yer alan firmalar bu dönemde ülkemizden Rusya’ya yapılan yaş sebze meyve ihracatında ilk sırayı elde etti. Trabzon’u 134 milyar 959 bin dolar değerindeki ihracatı ile Hatay, 133 milyon 862 bin dolar değerindeki ihracatı ile de Mersin takip etti.

Rusya’ya İhracatta Artış Devam Ediyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan 2017 yılında Türkiye’den Rusya’ya en fazla ihracat yapılan sektörün yaş sebze ve meyve olduğunu belirtti. Gürdoğan, her geçen gün Rusya’ya gerçekleştirilen ihracatın arttığını belirterek bu konuda da Trabzon’un liderliğinin devam ettiğinin altını çizdi.

Sektörde Önemli Bir Yerimiz Var

Doğu Karadeniz firmalarının özellikle Rusya’ya yapılan ihracat sayesinde sektörde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Gürdoğan, bu ülkedeki tecrübe ve alt yapının Trabzon’a avantaj sağladığını söyledi. Lojistik anlamında Rusya’ya gerçekleştirilen ihracatların çoğunluğunun gemi ile yapıldığını belirtilen Başkan, Trabzon limanında yer alan soğutucu konteynerlara sahip gemilerin bu anlamda büyük bir yükü taşıdığını da sözlerine ekledi.

Rusya Federasyonunun ihracat kısıtlamalarını tam anlamı ile kaldırmasının ardından ihracat trendinin daha fazla artacağına inandıklarını belirten Gürdoğan cari açığın kapatılmasında katkıları dokunan ihracatçılara teşekkür etti. 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği rusya yaş sebze meyve trabzon
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