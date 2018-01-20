Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak amacı ile başvuru yaptığınız bankalar kredi kartı kullanıyorsanız sizlere iki seçenek sunmaktadır. Bunlardan birisi taksitli nakit avans bir diğeri de ihtiyaç kredisi olmaktadır. Sunulan bu seçenekler arasından hangisinin daha avantajlı olduğunu merak ediyorsanız ve kredi kartından nakit çekmek ile aynı anlamı taşıyan taksitli nakit avans ile ihtiyaç kredisini karşılaştırmak istiyorsanız yazımızın devamında bulunan bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Bilindiği üzere kredi kartından nakit yani avans çekme işlemlerinde uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisinin faiz oranlarından oldukça yüksektir. Sırf bu yüzden tüketici taksitli nakit avanstan korkmakta ve ihtiyaç kredisini tercih edebilmektedir. Kredi kartından nakit çekim işlemlerinde %3’e yakın bir faiz oranı işleme tabi tutulurken, ihtiyaç kredilerinde bu oran %1,29 ile %1,70 arasında yer alan bir orana sahip olmaktadır. Dolayısı ile tüketiciler kredi kartından nakit çekimi yapmak istememektedir.

Vade Uzunlukları

Birçok banka kredi kartından nakit çekimlerinden korkan vatandaş için taksitli nakit avans seçeneğini geliştirmiş olsa da tüketicilerin bu olanağı tercih etmemesinde vade sayısındaki farklılıklarda yer alıyor. Kredi kartından nakit çekimi yapmak isteyen kişiler için bankalar 3 ile 12 ay arasında bir vade sayısı belirliyor. İhtiyaç kredilerinde vade sayısının daha uzun olması hatta 60 aya kadar vade seçeneklerinin kullanılması, tüketicinin daha çok ilgisini çekiyor.

Geri Ödeme Planları

Geri ödeme planları açısından iki seçeneği karşılaştırdığımızda yine ihtiyaç kredisi kullanmanın daha avantajlı olduğunu görebiliriz. Taşıt ve konut kredilerinde özellikle tüketicinin ödeme gücüne bağlı bir plan hazırlanırken, kredi kartından nakit çekimlerinde ise geri ödeme planı sabit bir şekilde ayarlanmaktadır.

Kullanılacak olan nakit para açısından kredi kartından yaptığınız çekimlerde kredi kartınızın alt ve üst sınır limitleri baz alınmaktadır. Bu nedenle çekebileceğiniz nakit tutarı belirlidir. İhtiyaç kredilerinde ise bu tutar ihtiyacınız olan paraya bağlı olarak hesaplanmaktadır. Örneğin 1.500 TL limitli bir kart için bankalar 300 TL değerinde nakit avans hakkı tanırken, ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşa kredi kartı limitinde kredi olanağı sağlanabilmektedir.