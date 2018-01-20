Yeni bir ev almak isteyen, eğitimi için yurtdışına çıkacak olan veya arabasını değiştirmek isteyenlerin ilk uğradıkları yer olan bankalar, tüketicilerine farklı vade sayılarından kredi imkanları sunuyor. Tüketicilerin eğitim, sağlık, iş ve ticaret unsurlarında destek kredisi olarak alabilecekleri kredi veren bankalar arasında Türkiye İş Bankası, Denizbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Şekerbank, Enpara ve Fibabank gibi bankalar yer alıyor. %1,29 ile %1,70 arasında değişen faiz oranlarına sahip olan bankalardan 30.000 TL tutarınızdaki ihtiyaçlarınız için kredi çekmek istiyorsanız, ödeyeceğiniz faiz oranlarını dikkate alarak başvurularda bulunmanız gerekiyor.

İster ihtiyaç kredisi olarak ister konut kredisi olarak isterseniz de taşıt kredisi olarak başvurabileceğiniz kredi imkanlarında her bankanın faiz oranı değişmektedir. Aylık taksit tutarlarının aynı değerde olmasına bakmadan, faiz oranına odaklanmanız ve bankaların başvuru şartlarına dikkat etmeniz gerekecektir.

30.000 TL için başvurabileceğiniz bankalar içerisinden iyi bir tercih yapmanız gerekmektedir. ING Bank’tan kredi kullanmak isteyen kişilere ihtiyaç kredisi olarak “Kredim Sonsuz” adı altında 30.000 TL tutarında kredi verilebilmektedir. ING Bank’ın 30.000 TL kredi için müşterilerine sunmuş olduğu faiz oranı %1,39 olarak yer almaktadır. Yani 30.000 TL tutarında kredi çektiğinizde ödeyeceğiniz toplam faiz oranı 12 aylık vade şartında 3.351,18 TL, 24 aylık vade şartına 6.650,61 TL olacaktır. 12 aylık vade şartınıza ödeyeceğiniz aylık taksit tutarınız 2.779,26 TL olurken, 24 aylık vade şartınıza ise 1.527,11 TL olacaktır.

En düşük faiz oranlarına sahip olması ile dikkat çeken Ziraat Bankası ile %1,29’luk bir faiz oranına sahiptir. Ziraat Bankası’ndan 30.000 TL tutarında kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 12 aylık vade şartına toplam faiz tutarı olarak 3.103,36 TL öderken, 24 aylık vade şartına toplam 6.146,06 TL ödeyeceklerdir. Aylık taksit tutarlarına bakıldığında 12 aylık vade şartınıza aylık ödemeniz 2.758,63 TL olurken, 24 aylık vade şartınıza ise aylık taksit ödeme tutarınız 1.506,09 TL olacaktır. Genel itibari ile bu oranlar arasında bir aylık ödemeye ve faiz oranına tabii tutulacaksınızdır.