Ülkemizde 2017 yılı içerisinde konut satışında yaşanan rekor seviyenin bir sürpriz olmadığını belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, ucuz konut üretiminin devam etmesi ve imarda kazanılmış hakların korunması halinde konut satışlarındaki artışların da devam edeceğini belirtti.

Kanal İstanbul projesinin de bu satışta önemli bir paya sahip olacağını bildiklerini söyleyen Başkan Durbakayım, 2018 yılında bölgedeki imar durumlarının netleşerek projelerin tasdikleneceğini ve bunun da özellikle yabancılara satışı rekor seviyeye taşıyacağını dile getirdi.

Sektör Hedefi Yabancıya Satışta 10 Milyar Dolar

Sektörün 2018 yılında özellikle Kanal İstanbul merkezli projelerde yabancıları ön plana alacağını ifade eden Başkan, geçtiğimiz günlerde bu konuda Katar’da gerçekleştirilen gayrimenkul fuarında da bölgeye çok ciddi ilgi olduğunu söyledi. 2018 yılında imar durumunun netleşmesi ile birlikte 10 milyar dolar yabancı satışı hedeflediklerini söyleyen Konutder Başkanı Altan Elmas ise bu alandan oldukça ümitli olduklarını ifade etti.

Faizler Düşük Olmalı

Konut satışları konusunda geçtiğimiz yıl elde edilen başarının devam edilmesi için banka kredili konut satışlarına sağlanan faiz desteğinin yeniden gündeme gelmesi gerektiğini ifade eden Elmas, faiz oranlarının yüzde 1 seviyesinin altında kalmasının önemli olduğunu dile getirdi. 2017 Aralık ayında ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın dönemine oranla yüzde 30,7 azaldığını ifade eden Elmas yıl bazında bakıldığında ise toplam artışın yüzde 5,25 olarak gerçekleştiğini belirtti.

2017 yılında yabancılara gerçekleşen konut satışları bir önceki yıla oranla yüzde 22 seviyesinde artarak 22 bin 234 olarak gerçekleşti.