Zara’nın Türkiye pazarından çıkacağına yönelik iddialar asılsız çıktı. Zara Türkiye’deki mağazalarının bazılarını kapatacak. Kapanan mağazalar yerine ise daha büyük mağazalar açacak!

Zara Türkiye Kararını Verdi

Hazır giyim sektörünün önemli markaları arasında yer alan Zara hakkında ortaya atılan iddialar birkaç gündür gündemi meşgul ediyor. İddialar Zara’nın Türkiye’deki tüm mağazalarının kapısına kilit vuracağı ve Türkiye pazarına veda edecek yönünde olurken, markaya yakın kaynaklar konuyla ilgili bazı bilgiler aktardı. İfade edilenlere göre Zara’nın Türkiye’den ayrılmak gibi bir niyeti yok.

Konsept Değişikliğine Gidecek

Kaynaklardan alınan bilgilere göre giyimin dev markası Türkiye için konsept değişikliğine gitmeyi planlıyor. Bu kapsamda Zara bazı mağazalarını gerçekten kapatacak. Fakat kapatılan mağazalar yerine, daha geniş mağazalar açacak. Böylelikle Zara tutkunları daha rahat alışveriş yapma şansına sahip olacak. Markaya ait mağaza sayısı eskisine göre daha az olsa da, satış noktaları çok daha büyük olarak hizmet verecek. Bunların yanında mağazalarda bazı konsept değişiklikleri de yapmayı planladığı aktarılan markanın; nasıl bir değişiklik yapacağı şimdilik bilinmiyor.

Markaya yakın çevrelerin ifadelerine göre, Zara Türkiye mağazaları hakkında aldığı kararı en kısa süre içerisinde hayata geçirecek. Bu kapsamda İstanbul kentinin en çok ziyaret edilen AVM’lerinden birinde, dükkan dahi kiralandı. Dükkan Sato isimli şirkteler beraber kiralandı.

94 Ülkede 7 Bin Mağaza

Zara, Türkiye basınında çıkan iddialara ise herhangi bir cevap vermedi. Sessiz kalmayı tercih eden şirket, markanın müdavimlerini meraklandırdı.

Basında çıkan iddialarda satış noktalarının kapatılacağı bilgileri yanında, alışverişin sadece internet üzerinde yapılacağı da yer almıştı. Bunun yanında Zara’yıda bünyesinde bulunduran Inditex grubu dünyanın dört bir köşesinde binlerce mağazanın işletmeciliğini yapıyor. Alınan bilgilere göre grup 94 ülkede faaliyet gösteriyor. Satış noktası sayısı ise 7 binin üzerinde!