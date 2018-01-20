Uludağ İçecek; 17-20 Ocak tarihleri arasında Orta Doğu, Asya ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayan olan Anfaş Food Product 25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na katıldı.

Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük ve en köklü içecek şirketi Uludağ İçecek, 17-20 Ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Anfaş Food Product 25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda yerini aldı. Antalya Expo Center’da düzenlenen ve gıda sektörünün uluslararası oyuncularını bir araya getiren fuarda, inovasyon çalışmalarının bir yansıması olan en yeni ürünlerini katılımcılarla buluşturan Uludağ İçecek, gıda ve turizm sektöründen tedarikçilerle bir araya geldi.

Uludağ İçecek olarak 5 kıtada 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin ve 2016 cirolarının 100 milyon TL’lik kısmını ihracattan elde ettiklerini vurgulayan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Gelişimci ve yenilikçi anlayışı temsil eden ve Türkiye’nin en sevilen lezzetlerini tüketicilere sunan Uludağ İçecek’in güçlü ekonomik yapısını ve inovatif marka yaklaşımını dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara anlatma fırsatı sunan Anfaş Food Product’a bu yıl ilk defa katılmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Fuarın gıda sektöründen tedarikçilerle buluşma imkanı sunduğunu ifade eden Kızıl, bu anlamda uluslararası pazarda büyümenin stratejilerinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.