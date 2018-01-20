Mimari Etkinlik Merkezi tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve tasarım dünyasının yerli ve yabancı önemli isimlerini sektörle buluşturan mimarlık ve tasarım zirvesi “Arch+Dsgn Summit 2018”, ikinci yılında kapsamını genişleterek, sürpriz isimlerle geliyor. 6-7 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan etkinlikte, “Mimari ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar” konusu ele alınacak…

Geçtiğimiz yıl “Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası Yaklaşım” temasıyla Mimari Etkinlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Arch+Dsgn Summit gördüğü yoğun ilginin ardından bu yıl 6-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda ikinci kez düzenleniyor.

Bu sene “Kimlik ve Kültür”, “Tasarım”, “Eğitim”, “Mekan” ve “Teknoloji” alt başlıkları üzerinden “Mimari ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar” temasının ele alınacağı Arch+Dsgn Summit 2018, Türkiye’nin ve dünyanın önde giden mimar, iç mimar ve tasarımcılarından oluşan 25 farklı konuşmacıya söz hakkı tanıyacak.

Bürosit ana sponsorluğunda Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda iki gün boyunca sürecek olan etkinlikte, “Kimlik-Kültür” başlığı altında mimari kimlik ve dönüşen mekanlar, insan ve çevre, gelenek-gelecek ilişkisi, kültürün mimariye ve tasarıma yansıması ele alınırken; “Tasarım” başlığı kapsamında tasarım-tasarımcı ilişkisi ve tasarım kuramları, “Eğitim” başlığı altında mimarlık ve tasarım eğitimine yaklaşım ve standartlar, “Mekan”teması ile mekan kavramının özel, kamusal ve teknolojik kapsamları, “Teknoloji” başlığında ise bilgisayar destekli tasarım ve görselleştirme teknolojileri konuşulacak. İki gün sürecek zirvede mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerinden oluşan 20 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl, sektörler arası iletişim köprüsü kurma hedefiyle Arch+Dsgn Summit bünyesinde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören B2B Toplantıları bu yılki etkinlikte de devam edecek. Yapı sektörü firmalarının, Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofisleri ve kamu/özel sektör işverenleri ile tanıştığı, ürün ve hizmetlerini kendileriyle paylaşma şansı bulduğu B2B Toplantıları 20’şer dakikalık birebir görüşmelerle kurgulanacak.

İç Mimar/Endüsriyel Tasarımcı Y. Taner Gültekin başkanlığında, Prof. Dr. Nihal Şenlier, Prof. Dr. Hale Turgay Gezer, Yrd. Doç. Dr. Z. Funda Ürük, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Irmak, M. Reyhan Gültekin, Mehmet Atasalihi gibi akademisyen ve sektör profesyonellerinin bilim kurulunu oluşturduğu Arch+Dsgn Summit 2018’in bu yıl konuşmacı olarak ağırlayacağı isimler ise şunlar olacak:

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık Araştırma Merkezi Kurucusu Y.Mimar Adnan Kazmaoğlu,

Avcı Architects Kurucusu Mimar Selçuk Avcı,

Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan,

Db Mimarlık Kurucu Ortağı Y.Mimar Bünyamin Derman,

Studio Molini Kurucusu Mimar Maurizio Molini,

Boran Ekinci Mimarlık Kurucusu Mimar Boran Ekinci,

Tiscar Design Kurucusu Carlos Tiscar Riviera,

I-AM İstanbul Kurucu Ortağı Y.Mimar Emre Kuzlu,

Öncüoğlu Mimarlık Genel Müdürü Mimar Enis Öncüoğlu,

Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve Şehir Plancısı Faruk Göksu,

GAD Architecture Kurucusu Mimar Gökhan Avcıoğlu,

Evrenol Architects Kurucu Ortağı Y.Mimar Mehpare Evrenol,

Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Y.Mimar Melkan Gürsel,

MRTS Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Murat Sönmez,

İki Design Group Kurucu Ortağı Y.Mimar Murat Kader,

Bakırküre Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Gürhan Bakırküre,

Tasarımcı Sezgin Aksu,

Erdem Mimarlar Kurucu Ortağı Peyzaj Mimarı Sunay Erdem,

VEN Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Gül Güven,

Esat Fişek Interiors Kurucusu İç Mimar Esat Fişek,

ATÖLYE’den Deneyim Tasarımcısı Ayşesu Çelik, Mimar Begüm Ural, Grafik Tasarımcı Ece Çiftçi, Kurucu Ortak ve Tasarım Direktörü Engin Ayaz ve Mekansal Tasarım Yöneticisi (Moderatör) Nesile Yalçın,

Tasarımcı Şafak Çak,

PAB Mimari Tasarım Kurucu Ortağı Y.Pınar Gökbayrak,

Autoban Kurucu Ortağı Mimar Seyhan Özdemir,

Bahadır Kul Architects Kurucusu Y.Mimar Bahadır Kul,

Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği Kurucusu Y.Mimar Cengiz Bektaş,

Habif Mimarlık Kurucusu Hakan Habif,

3XKO Kurucu Ortağı Mimar Korkut Özgenler…