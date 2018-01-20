Mimarlık ve Tasarım Zirvesi Pek Çok Kişiyi Bir Araya Getirecek
Advert Advert Advert


Mimarlık ve Tasarım Zirvesi Pek Çok Kişiyi Bir Araya Getirecek


Mimarlık ve Tasarım Zirvesi Pek Çok Kişiyi Bir Araya Getirecek
Mimarlık ve Tasarım Zirvesi Pek Çok Kişiyi Bir Araya Getirecek Elif İşçi - Tarih: 2018-01-20 Saat: 10:37:41
Anasayfa Şirketler Mimarlık ve Tasarım Zirvesi Pek Çok Kişiyi Bir Araya Getirecek

6 7 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Arch Dsgn Summit 2018 etkinliğinin pek çok mimar ve tasarımcıyı buluşturması bekleniyor.

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve tasarım dünyasının yerli ve yabancı önemli isimlerini sektörle buluşturan mimarlık ve tasarım zirvesi “Arch+Dsgn Summit 2018”, ikinci yılında kapsamını genişleterek, sürpriz isimlerle geliyor. 6-7 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan etkinlikte, “Mimari ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar” konusu ele alınacak…

Geçtiğimiz yıl “Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası Yaklaşım” temasıyla Mimari Etkinlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Arch+Dsgn Summit gördüğü yoğun ilginin ardından bu yıl 6-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda ikinci kez düzenleniyor.

Bu sene “Kimlik ve Kültür”, “Tasarım”, “Eğitim”, “Mekan” ve “Teknoloji” alt başlıkları üzerinden “Mimari ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar” temasının ele alınacağı Arch+Dsgn Summit 2018, Türkiye’nin ve dünyanın önde giden mimar, iç mimar ve tasarımcılarından oluşan 25 farklı konuşmacıya söz hakkı tanıyacak.

Bürosit ana sponsorluğunda Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda iki gün boyunca sürecek olan etkinlikte, “Kimlik-Kültür” başlığı altında mimari kimlik ve dönüşen mekanlar, insan ve çevre, gelenek-gelecek ilişkisi, kültürün mimariye ve tasarıma yansıması ele alınırken; “Tasarım” başlığı kapsamında tasarım-tasarımcı ilişkisi ve tasarım kuramları, “Eğitim” başlığı altında mimarlık ve tasarım eğitimine yaklaşım ve standartlar, “Mekan”teması ile mekan kavramının özel, kamusal ve teknolojik kapsamları, “Teknoloji” başlığında ise bilgisayar destekli tasarım ve görselleştirme teknolojileri konuşulacak. İki gün sürecek zirvede mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerinden oluşan 20 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl, sektörler arası iletişim köprüsü kurma hedefiyle Arch+Dsgn Summit bünyesinde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören B2B Toplantıları bu yılki etkinlikte de devam edecek. Yapı sektörü firmalarının, Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofisleri ve kamu/özel sektör işverenleri ile tanıştığı, ürün ve hizmetlerini kendileriyle paylaşma şansı bulduğu B2B Toplantıları 20’şer dakikalık birebir görüşmelerle kurgulanacak.

İç Mimar/Endüsriyel Tasarımcı Y. Taner Gültekin başkanlığında, Prof. Dr. Nihal Şenlier, Prof. Dr. Hale Turgay Gezer, Yrd. Doç. Dr. Z. Funda Ürük, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Irmak, M. Reyhan Gültekin, Mehmet Atasalihi gibi akademisyen ve sektör profesyonellerinin bilim kurulunu oluşturduğu Arch+Dsgn Summit 2018’in bu yıl konuşmacı olarak ağırlayacağı isimler ise şunlar olacak:

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık Araştırma Merkezi Kurucusu Y.Mimar Adnan Kazmaoğlu,

Avcı Architects Kurucusu Mimar Selçuk Avcı,

Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan,

Db Mimarlık Kurucu Ortağı Y.Mimar Bünyamin Derman,

Studio Molini Kurucusu Mimar Maurizio Molini,

Boran Ekinci Mimarlık Kurucusu Mimar Boran Ekinci,

Tiscar Design Kurucusu Carlos Tiscar Riviera,

I-AM İstanbul Kurucu Ortağı Y.Mimar Emre Kuzlu,

Öncüoğlu Mimarlık Genel Müdürü Mimar Enis Öncüoğlu,

Kentsel Strateji Kurucu Ortağı ve Şehir Plancısı Faruk Göksu,

GAD Architecture Kurucusu Mimar Gökhan Avcıoğlu,

Evrenol Architects Kurucu Ortağı Y.Mimar Mehpare Evrenol,

Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Y.Mimar Melkan Gürsel,

MRTS Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Murat Sönmez,

İki Design Group Kurucu Ortağı Y.Mimar Murat Kader,

Bakırküre Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Gürhan Bakırküre,

Tasarımcı Sezgin Aksu,

Erdem Mimarlar Kurucu Ortağı Peyzaj Mimarı Sunay Erdem,

VEN Mimarlık Kurucusu Y.Mimar Gül Güven,

Esat Fişek Interiors Kurucusu İç Mimar Esat Fişek,

ATÖLYE’den Deneyim Tasarımcısı Ayşesu Çelik, Mimar Begüm Ural, Grafik Tasarımcı Ece Çiftçi, Kurucu Ortak ve Tasarım Direktörü Engin Ayaz ve Mekansal Tasarım Yöneticisi (Moderatör) Nesile Yalçın,

Tasarımcı Şafak Çak,

PAB Mimari Tasarım Kurucu Ortağı Y.Pınar Gökbayrak,

Autoban Kurucu Ortağı Mimar Seyhan Özdemir,

Bahadır Kul Architects Kurucusu Y.Mimar Bahadır Kul,

Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği Kurucusu Y.Mimar Cengiz Bektaş,

Habif Mimarlık Kurucusu Hakan Habif,

3XKO Kurucu Ortağı Mimar Korkut Özgenler…

arch dsgn summit ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Yeni bir ev almak isteyen, eğitimi için yurtdışına çıkacak olan veya arabasını değiştirmek isteyenlerin ilk uğradıkları yer olan bankalar, tüketicilerine farklı vade sayılarından kredi imkanları sunuyor. Tüketicilerin eğitim, sağlık, iş ve ticaret unsurlarında...
Kredi Çekmek mi? Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi? Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak amacı ile başvuru yaptığınız bankalar kredi kartı kullanıyorsanız sizlere iki seçenek sunmaktadır. Bunlardan birisi taksitli nakit avans bir diğeri de ihtiyaç kredisi olmaktadır.
Bitcoin ile Gerçekten Para Kazanmak Mümkün mü?
Bitcoin ile Gerçekten Para Kazanmak Mümkün mü? İnternetin dijital para birimi olan Bitcoin, birçok kişiye kazanç sağlarken birçok kişinin de uzak durduğu bir finans yöntemi olarak yer alıyor. Bitcoin kazanmak her ne kadar basit bir şekilde izah ediliyor olsa da...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Elektrik Sektöründe Yeni Bir Uygulama Geliyor!
Elektrik Sektöründe Yeni Bir Uygulama Geliyor!
Spot Piyasada Yarın Geçerli Olacak Elektrik Fiyatları Belli Oldu!
Spot Piyasada Yarın Geçerli Olacak Elektrik Fiyatları Belli Oldu!