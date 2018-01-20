Europan Economic Senatosuna Giren İlk Kişi Türk Oldu
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Europan Economic Senatosuna Giren İlk Kişi Türk Oldu


Europan Economic Senatosuna Giren İlk Kişi Türk Oldu
Europan Economic Senatosuna Giren İlk Kişi Türk Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-20 Saat: 10:40:45
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TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel yaptığı başarılı çalışmalarının ardından Avrupa Ekonomik Senatosuna giren ilk Türk olarak anılırken bu başarı dünya genelinde ilgi çekti.

Milli Tarım Projesi’nin güçlü destekçisi TARIMKON, Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyor. TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, Avrupa’nın ticari faaliyetlerini çeşitlendirmek ve geliştirmek için 1997 yılında kurulan Avrupa Ekonomik Senatosu (EES)’na giren İLK TÜRK unvanı alarak, dünya tarım sektöründeki en başarılı kişiler arasında olduğunu Avrupa’da tescilledi. Avrupa’nın ekonomisine yön veren ve Avrupa’nın en büyükleri arasından özel olarak seçilmiş, sadece dünyada 300 kişi ile sınırlı en başarılı kişilerden kuruluşun liderleri arasında, artık bir TÜRK Sivil Toplum Kuruluşu olan Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) yer alacak.

Başkanlığını Mr. Avrupa olarak tanınan ve aynı zamanda Avrupa Parlamento Başkan Yardımcılığını yürüten Sayın Dr. Ingo Friedrich’in yürüttüğü Avrupa Ekonomik Senatosu kendi alanında pazar liderleri olarak yer alan, özel olarak seçilmiş başarılı kişilerden oluşan bir kuruluş olma özelliği taşıyor. Mümkün olduğunca çok sayıda farklı sektör alanı temsil eden 300 kişiyle sınırlı olan senatörler, bugün EES, AB çapında 1 milyonun üzerinde ortak girişim ağının merkez noktasında yer alıyor.

AB Parlamentosu, EES'in tarafsızlığı, tam bağımsızlığı ve senatörlerin yüksek iş ve sanayi uzmanlığına bağlı olarak, siyasi karar vericiler ve kamu otoriteleri için saygın bir iş ortağı olarak görülmektedir. EES, AB Parlamentosu’na Avrupa’nın ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için öneriler ve teklifler sunan çok önemli bir kuruluş olarak tanınmaktadır.

TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL bu ekonomik Senatoya giren İLK TÜRKunvanı alarak, Dünya Tarım sektöründeki en başarılı kişiler arasında olduğunu Avrupa’da tescillemiştir. 3 yıldır, Europan Economic Senator olarak görev yapan, Sayın IRAJ ALIPOUR, TARIMKON Genel Merkeze gelerek, Sayın YÜKSEL’in Economic Senetörlüğü kendisine tebliğ etti.

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