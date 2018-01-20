TESK Akaryakıta Yüzde 10 Vergi İndirimi Talep Ediyor
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TESK Akaryakıta Yüzde 10 Vergi İndirimi Talep Ediyor


TESK Akaryakıta Yüzde 10 Vergi İndirimi Talep Ediyor
TESK Akaryakıta Yüzde 10 Vergi İndirimi Talep Ediyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-20 Saat: 10:51:35
Anasayfa Eko Gündem TESK Akaryakıta Yüzde 10 Vergi İndirimi Talep Ediyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken akaryakıta fiyatlarına işaret ederek, taşımacı ve nakliyeci esnafına ucuz akaryakıt talep etti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken akaryakıta fiyatlarına işaret ederek, taşımacı ve nakliyeci esnafına ucuz akaryakıt talep etti.

TESK Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamanın konusu bu defa akaryakıta gelen zamlar ve akaryakıt fiyatları oldu. Genel Başkan Bendevi Palandöken zamların yüksek olduğunu belirterek, “Taşımacılık yapan esnafımız zamların, benzin ve motorin fiyatları altında eziliyor. Esnafın maliyetleri her geçen gün biraz daha artıyor. Fiyatlar taşımacılık yapan esnafımızı zor durumda bırakıyor. Bu nedenlerden dolayı taşımacılık yapmakta olan esnafımız için vergisi düşük, daha ucuz akaryakıt talep ediyoruz” dedi.

“Litre Başına Alınan KDV Ve ÖTV Yüzde 61’in Üzerinde”

Benzin ve motorin fiyatları karşısında esnafın zorlandığını kaydeden TESK Genel Başkanı, “Motorin fiyatı zamlar sonrasında 5 liraya kadar yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise neredeyse 6 lira oldu. Benzinin her bir litresinden alınan Özel Tüketim ve Katma Değer Vergisi ise yüzde 61,17’yi buluyor. Bizler TESK olarak bu vergilerin yüzde 10’nundan feragat edilmesini istiyoruz. Yüzde 10 oranında yapılacak indirim esnafımızı, vatandaşları ve piyasaları büyük ölçüde rahatlatacak” şeklinde konuştu.

“Kazanç Benzine, Mazota ve Yedek Parçaya Gidiyor”

Taşımacılık faaliyeti yapmakta olan esnafın en büyük derdinin mazot fiyatları olduğuna vurgu yapan Palandöken, “Esnaf artık bu fiyatlarla para kazanamaz duruma geldi. Taksiciler, dolmuşçular, kamyoncular ve otobüs firmaları kazançlarının neredeyse tamamını ya yakıta yada yedek parçaya harcar hale geldi. Tüm bunlar dikkate alındığında akaryakıta yapılacak yüzde onluk vergi indirimi tüketicileri büyük ölçüde rahatlatacak” dedi. Bu masraflara trafik sigortası ve MTV gibi giderlerin eklendiğinin de altını çizdi. 

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