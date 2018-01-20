Kullanımı kolaylaştıran ekran yapısıyla avantaj sunan Mate 10 Lite, 5.9 inç ekran boyutuna sahip olarak geliyor. Özenle kıvrılmış kenarları ve çok ince çerçevesi sayesinde kolay bir kullanım imkanı sunan Mate 10 Lite, Full HD + çözünürlüğü ile tüm uygulamaların aynı anda kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Mobil Fotoğrafçılık Yeniden Tanımlanıyor

Huawei Mate 10 Lite’ın ön ve arka yüzünde iki çift takım kamera bulunuyor. Dört kamera özelliği sayesinde benzersiz fotoğraflar çekebilmeyi sağlayan Mate 10 Lite, mobil fotoğrafçılık alanında eşsiz deneyimler elde etmeyi mümkün kılıyor. 16 MP+2 MP arka kamera ve 13 MP+2 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip olan Mate 10 Lite, profesyonel fotoğrafçıların kullandığı etkileyici arka plan bulanıklığı odak efekti elde edilmesine olanak tanıyor. Bokeh olarak da bilinen bu müthiş efektin yalnızca arka kamerada değil, aynı zamanda selfie çekmek için tasarlanan ön kamerada da sunulması benzersiz avantaj yaratıyor.

Yüksek Performans İle Bütün İşlemler Kolayca Gerçekleştiriliyor

8 çekirdekli Kirin 659 işlemciyi içinde barındıran Mate 10 Lite, en yüksek işlem gücü gerektiren tüm görevlerin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Dört çekirdeği 2,36 GHz hızında, diğer dört çekirdeği 1,7 GHz hızında çalışan Mate 10 Lite, uzun soluklu işlemlerin hızlıca yapılabilmesini sağlarken, enerji tasarrufunu da beraberinde getiriyor. Mali-T830 MP2 grafik çipi, her türlü oyun ve simülasyon için gerekli performansı sağlarken, kullanıcılar 4 GB RAM sayesinde birçok uygulama arasında sorunsuz geçiş yapabiliyor.