Binlerce sağlık mezunu işsizin beklediği haber geldi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı 2018’de 16 bin sağlıkçıyı istihdam edecek.

Resmi Gazete’de Yayımlandı!

Sağlık Bakanlığının bu yıl istihdam edeceği kişi sayısı netleşti. Sağlık mezunu işsizler haberle birlikte heyecanlandı.

Bakanlar Kurulu “2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar” başlığı altında yaptığı düzenlemeyle 16 bin sağlıkçıya yeni iş kapısı aralayacak. İlgili kararsa Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Sağlık Bakanlığı 2018 yılında 8 hizmet birimine yönelik 9 unvanda personel alımı yapacak. Alımlar 16 bin personeli kapsayacak.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre, personel eksikliği olan yerler tek tek tespit edilecek. Eleman sıkıntısı olan hizmet dalları da belirlenecekler arasında yer alacak. Tespitler sonrasında sağlık alanındaki hizmetlerin aksamadan devam etmesi sağlanacak. Bakanlar Kurulu bu doğrultuda yeni istihdamların yapılacağı hizmet birimlerini belirledi.

8 Bin 266 Uzman Hekim Göreve Başlayacak

Resmi Gazete’de ilan edilen karara göre acil sağlık hizmetlerine, entegre ilçe hastanelerine, ilçe sağlık müdürlüklerine ve sağlık evlerine yeni atamalar yapılacak. Bunların yanında eğitim hastanelerine, yataklı tedavi birimlerine, halk sağlığı laboratuvarlarına, ve toplum sağlık merkezlerine personel alımı gerçekleşecek. İfade edilen bu birimlere 1 tane diş hekimi, 1 tane diyetisyen, 1 tane sağlık teknikeri, 1 tane psikolog, 45 tane sağlık memuru ve 5 tane hemşire göreve başlayacak. Bunların yanında en az 1.003 tane ebe, 6.677 tane tabip ve 8.266 tane uzman hekim istihdam edilecek. Personel alımlarının toplamı ise 2018 yılının sonunda 16 bini bulacak.