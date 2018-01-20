Kripto para piyasası sert düşüşler ardından yönünü yüne yukarıya çevirdi. Gelişmeler sanal para yatırımcının yüzünü güldürdü.

Kripto Para Piyasasında Engellenemez Düşüşler Yerini Kazanca Bıraktı

Kripto para piyasasına yönelik açıklamalar, piyasanın aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. yetkililer kripto para yatırımcılarını sert dille uyarırken, bazı ülkeler piyasaya yönelik düzenlemeler dahi yaptı. Bazı ülkelerse kripto para piyasasında işlem yasağı uygulayacaklarını açıkladı. İşte tüm bu gelişmeler internet aracılığıyla kullanılan bu paraların sert şekilde düşüşler yaşamasını beraberinde getirdi. Yatırımcılar engellenemez kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Son haftalarda piyasada işlem gören paralardaki kayıp milyon dolarları buldu. Yatırımcılar kara kara düşünürken, bugünkü gelişmeler yatırımcının yeniden umutlanmasını sağladı. Kripto paralar bugün güne yükselişle başladı.

Yükseliş, piyasanın işlem hacmini yükseltti. Bin 460 sanal paradan meydana gelen piyasa genel olarak değerlendirildiğinde işlem hacmindeki artış, bir önceki güne kıyasla 34 milyar dolar yükseldi. Yukarı yönlü hareket sonrasında piyasanın işlem hacmi 610 milyar doları buldu. Piyasanın en büyüklerinden olan Bitcoin ciddi oranda yükseldi. Artış yüzde 8,59’u gösterdi. Bitcoin’in işlem fiyatı ise 12 bin 589 dolar oldu. Piyasadan yüzde 34,7’lil pay alan Bitcoin’in geçen 24 saatlik dilimde kaydettiği işlem hacmiyse 37 milyar 400 milyon dolara kadar çıktı.

Kripto para piyasasının en büyüklerinin son 24 saatlik dilimde kaydettiği gelişmeler ise şöyle oldu. Bitcoin yüzde 8,59’luk artışla yatırımcısını en çok sevindiren oldu. Ethereum ise yüzde 6,73 oranında değerlendi. Cardano’nun değer artışı yüzde 8,25’e denk geldi. Bitcoin Cash’ta yükselenler arasında yer aldı. Artış yüzde 4,69 olarak hesaplandı. Piyasada düşüş yönlü hareket eden tek birimse Ripple oldu. Azalış yüzde 2,33’e işaret etti.