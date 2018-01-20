Türkiye 2018’de Bin 447 Kilometre Yol Üretecek
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Türkiye 2018’de Bin 447 Kilometre Yol Üretecek


Türkiye 2018’de Bin 447 Kilometre Yol Üretecek
Türkiye 2018’de Bin 447 Kilometre Yol Üretecek Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-20 Saat: 12:20:52
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Ulaşıma milyarlarca liralık yatırım yapan Türkiye, 2018’de yeni projelere başlayacak. Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl toplamda bin 447 kilometre yol üretecek.

Ulaşıma milyarlarca liralık yatırım yapan Türkiye, 2018’de yeni projelere başlayacak. Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl toplamda bin 447 kilometre yol üretecek.

202 Kilometrede Otoyol Çalışması Yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü bin 447 kilometreyi bulan yol çalışmasının 202 kilometresini otoyol olarak üretecek. Bölünmüş yol olarak yapılacak çalışmalar 615 kilometre uzunlukta olacak. Tek platformlu yol çalışmalarıysa 630 kilometreyi kapsayacak. Bunların yanında uzunluğu 365 kilometreyi bulan otoyol ihalesi yıl içerisinde tamamlanacak. Üretim çalışmaları ihale sonrasında başlayacak.

İlk Etapta 11 Milyar Liralık Ödenek Çıkarılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine ilk etapta 11 milyar liralık ödenek aktaracak.

2018 yılında Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu Projesi dahilinde yer alan Kemalpaşa Kavşağı ve Saruhanlı Kavşağı tamamlanmış olacak. Üretilecek yol ise 50 KM olacak. Balıkesir Batı Kavşağı ve Balıkesir Kuzey Kavşağı da bu sene üretilecek ana yollar arasında yer alacak. Yol inşasında çalışmalar 27 KM’lik uzunluğa ulaşacak. Bu projeler en geç önümüzdeki yıl tamamlanmış ve hizmete açılmış olacak.

Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Yenileri Eklenecek

Bunların yanında Kuzey Marmara Otoyolunun Kınalı –Odayeri mevkiindeki çalışmalarda aralıksız devam ediyor. Kurtköy – Akyazı kısmındaki üretimde devam edenler arasında yer alıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yeni yollar yanında, mevcut yollar üzerinde de bazı bakım ve onarım çalışmaları yürütecek. Uzunluğu 1.475 KM’yi bulan yol, bitümlü sıcak karışımla yenilenecek. 750 KM’lik yoldaysa bakım çalışması yapılacak.

91 Köprü, 23 Tünel Yılsonuna Kadar Tamamlanacak

Ayrıca KGM 91 köprüde 38 KM’lik çalışmayı yılsonuna kadar tamamlayacak. 23 tünelde gerçekleşecek faaliyetlerse 47 KM’lik çalışmanın sonlandırılmasını beraberinde getirecek. 

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