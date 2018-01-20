Trump Alışveriş Merkezinde Çocuklara Özel Eğlence
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Trump Alışveriş Merkezinde Çocuklara Özel Eğlence


Trump Alışveriş Merkezinde Çocuklara Özel Eğlence
Trump Alışveriş Merkezinde Çocuklara Özel Eğlence Elif İşçi - Tarih: 2018-01-20 Saat: 10:59:21
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Çocukların karne kutlamasını Trump Alışveriş merkezinde gerçekleştirmek isteyen aileler için sahne şovları ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Yarıyıl tatiline giren tüm çocuklar karne sevincini dünyaca ünlü çizgi film Robocar Poli’nin sahne şovuyla Trump Alışveriş Merkezi’nde yaşayacak. Robocar Poli’nin kurtarma ekibi 20-28 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa Trump Alışveriş Merkezi’nde olacak ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Gösteri Sonunda Poster Hediyesi Var

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de kurulacak özel sahnede en eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Robocar Poli karakterleri, dans şovlarının ardından çocuklarla sohbet edecek ve aktiviteler gerçekleştirecek. Çocuklar gösteri sonunda Robocar Poli kahramanları ile fotoğraf çektirme şansına da sahip olacak. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi filmin posterleri hediye edilecek.

Gösteriye Katılım Ücretsiz

Robocar Poli gösterisi 20-28 Ocak tarihleri arasında her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde 4 seans olarak yapılacak. Heyecan dolu gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

Gösteri ile ilgili detaylı bilgi için www.trumpalisverismerkezi.com web sitesine bakabilir ya da 0212 348 78 67 no’lu telefonu arayabilirsiniz.

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