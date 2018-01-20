İstihdam ve ihracatta Türkiye’nin en aktif sektörleri arasında olan tekstil, 2017’de büyük başarılara imza attı.

Dakikada 74 Bin Dolarlık İhracat Yaptı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin başkanlık görevini yürütmekte olan İsmail Gülle, 2017 yılını değerlendiren bir açıklama yaptı. Gülle açıklamasında sektörün her bir dakikada 74 bin dolarlık ihracat yaptığının altını çizdi.

Yapılan açıklamaya göre Türk tekstil sektörü geçen yıl AB üyesi ülkelere sağladığı tedarikle listenin ikincisi oldu. Sektör küresel pazarda ise yedinci olmayı başardı. Türkiye’nin tekstil ihracatından elde ettiği gelirse 10 milyar 100 milyon dolara kadar yükseldi.

Birlik Başkanı Gülle yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ABD tekstil pazarında etkinliğini arttırdığına işaret ederek, “2017 yılında ABD’ye yapılan ihracat 500 milyon doların üzerine çıktı. Türkiye, bu ihracattan her bir kiloda 5 dolarlık kazanç sağladı. Bunun yanında modanın dünya merkezi olan İtalya’ya yönelik ihracat toplamı yılsonunda 866 milyon doları gördü. İtalyan pazarına yapılan ihracattan da kilo başına 5 dolar kazanıldı. Tekstil sektörü geçen yıl Sri Lanka pazarında da yer aldı. Ülkeye yapılan ihracatın katma değeri kilo başına 10 dolar seviyesinde kaydedildi” dedi.

Tekstilin Katma Değeri Yükseldi

Sektörün katma değerli üretime hız verdiğinin altını çizerek, “Türkiye’de tekstil sektörü katma değer konusunda hep eleştirildi. Bugün geldiğimiz nokta ise katma değeri yüksek sektörler arasında yer almamızı sağladı” şeklinde konuştu. Avrupa Birliğine yapılan ihracatın ayrıntılarına da değinen Gülle, “Avrupa Birliğine üye ülkelerin yaptığı tekstil ithalatında ortalama fiyat 4,2 avro civarında seyrediyor. Söz konusu ülkelerin Türk tekstilinden yaptığı ithalatta ise ortama fiyat 4,5 avroya kadar yükseliyor” dedi.

Sektörün 2018 yılında uluslararası fuarlara katılmaya devam edeceğinin altını çizen Birlik Başkanı, pazardan daha fazla pay almayı hedeflediklerini belirtti.