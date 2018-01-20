Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA - AmCham) ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) yeni bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda TABA - AmCham, GOSB bünyesinde bulunan firmalara ticaret, yatırım, ithalat ve ihracat, eğitim, teşvik alanlarında danışmanlık, eğitim, seminer ve toplantı hizmeti verecek. İşbirliği kapsamında ayrıca Türk Amerikan İş Adamları Derneği, Gebze Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki firmalara Amerikan pazarına giriş konusunda danışmanlık yapacak. Ayrıca ABD’de yatırım yapmak isteyen şirketlere Ekonomi Bakanlığı’nca uygulanan ekstra teşviklerden daha fazla faydalanabilmeleri için TABA - AmCham üzerine düşeni fazlasıyla yapacak.

2019’dan Önce Projeye Başlıyoruz

Anlaşma 19 0cak 2018 tarihinde Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vahit Yıldırım’ın katılımıyla Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. İmza töreninde konuşan TABA - AmCham Başkanı Ali Osman Akat “Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) önemli bir adım atıyoruz. Bu işbirliği GOSB’de bulunan şirketlerin başta tüm AmCham şubelerinin bulunduğu ülkeler olmak üzere dünyaya daha rahat açılmalarına neden olacak. Bu kapsamda TABA - AmCham olarak Amerika’da en az üç tane eyalet ile görüştüm. Bize her türlü imkanları sağlayıp kapılarını sonuna kadar açmak istiyorlar. GOSB ile orada bir yatırım yapılması için bizi normal verdikleri teşvikleri dışında daha fazladan teşvikler ile katkı sağlayacak çalışmalara her iki taraf için hazırlar. Biz tabi bununla ilgili önce çalışmalar sürdüreceğiz, seyahatler yapacağız. 2019 öncesinde Amerika’da uygun göreceğimiz eyalette çalışmalarımızı başlatacağız” diye konuştu.

Siyasi Gerginlik Sürer, Ticaret Devam Etmeli

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizine de değinen Akat şunları söyledi: “Siyasi anlamda dünya konjonktüründe her gün farklı bir gündeme rastlayabiliyoruz. Fakat ticaret, yatırım, alışveriş, üretim ve şirket evliliklerine her zaman devam edecek. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları olarak ilişkilerin daha iyi noktaya gelmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. O yüzden bu imzalayacağımız anlaşma şuanda ticaretin daha üst seviyeye çıkması için büyük bir adım olduğuna inanıyorum” dedi.

Ülkeler arasında yaşanan siyasi gerginliklerin iş dünyasına olumsuz yansıdığını söyleyen GOSB Başkanı Vahit Yıldırım “Hükümetlerin ve siyasilerin gerginlikten uzak durmaları bizim işlerimize olumlu yansıyor. Bu nedenle son dönemde yaşanan gerginliklerin bir an önce son bulmasını diliyoruz” diye konuştu.