İstanbul Mobilya Fuarı’na (CNR İMOB) ihracat fırsatı yüksek olduğu için yoğun bir talep olduğunu belirten CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, CNR İMOB’a 600 mobilya firmasının katılım gösterdiğini, 500 mobilya firmasının da açıkta kaldığını söyledi.

Mobilya firmalarının fuardan stant satın alma yarışında olduğuna değinen Erem, “CNR İMOB’a katılmak için bizden stant alanların internetten yüzde yüz kâr ekleyerek, başka mobilya firmalarına satış yaptıklarını görüyoruz” diye konuştu.

Ceyda Erem, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye bölgenin en istikrarlı ülkesi haline geldi. Bu avantaj fuarlarımızın önünü ciddi anlamda açtı. Sektörümüzün öncü kuruluşu olarak, fuar organizasyonlarımızla Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine yüksek katkı sağlamak en büyük amacımızdır. İhracatımızı artırmanın dolayısıyla cari açığa ilaç olmanın yolunun fuarcılıktan geçtiği düşüncesiyle var gücümüzle çalışıyoruz.”

Türkiye’de yaklaşık 35 yıldır düzenlediği fuarlar aracılığıyla her yıl 6 milyon iş ziyaretinin gerçekleşmesini sağlayan CNR Holding, Türkiye’nin ihracatına önemli oranda katkı sağlayan 50’nin üzerinde fuara ev sahipliği yapıyor. Mobilya sektörünün 2018 için hedef olarak belirlediği 3 milyar dolar ihracatın önemli bir bölümünün gerçekleştirileceği 14.Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB) hakkında bilgi veren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Yüksek ihracat fırsatı sunan CNR İMOB fuarımıza, firmalarının talebi yoğun oldu. CNR EXPO Yeşilköy’de 23-28 ocak tarihlerinde düzenleyeceğimiz fuarımıza, 600 mobilya markası 1000’in üzerinde marka ile katılım gösterecek. Fuarda yerimiz kalmadığı için 500 mobilya firması da açıkta kaldı. Mobilya firmaları adeta fuardan stant satın almak için yarışa girdi. Bu anlamda çok değişik durumlar yaşadık. Fuarımıza katılmak için bizden stant alan firmaların, stant fiyalarına yüzde yüz yüzde yüz kâr ekleyerek başka mobilya firmalarına sattıklarını görüyoruz” diye konuştu.

120 Ülkeden Ziyaretçi

Ceyda Erem,“ CNR İMOB’a, 60 bini yabancı olmak üzere, 150 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Türk mobilya sektörünün hedef pazarları olan 40’ın üzerinde ülkeden gelecek alım heyetlerini katılımcı firmalarımızla bir araya getireceğiz. Fuar, İran, Suudi Arabistan, Irak, Azerbeycan, Kazakistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Nijerya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Ürdün, Lübnan, Rusya, Almanya, Fas, İsrail, Tunus, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Mısır, Filistin, Arnavutluk, Makedonya, Kosova’nın da aralarında bulunduğu120’den fazla ülkeden katılım gösterecek ziyaretçiye ev sahipliği yapacak ” dedi.

“İhracatın da Cari Açığın da İlacı Fuarcılık Sektörü”

Her yıl doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağlayan CNR fuarlarının ülke ekonomisi için önemine de değinen Erem, “Ülkemiz son 15 yılda ihracatta, üretimde, yatırımda, özelleştirmede, GSMH’de, yabancı sermaye girişinde ve işsizliği düşürme konusunda elde ettiği başarılar sonunda ekonomik istikrara kavuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye bölgenin en güvenilir, en istikrarlı ülkesi haline geldi. Bu avantaj fuarlarımızın önünü ciddi anlamda açtı. Sektörümüzün öncü kuruluşu olarak, fuar organizasyonlarımızla Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine yüksek katkı sağlamak en büyük amacımızdır. İhracatımızı artırmanın dolayısıyla cari açığa ilaç olmanın yolunun fuarcılıktan geçtiği düşüncesiyle var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Milli Bir Fuarcılık Stratejisi Oluşturmalıyız”

Düzenledikleri fuarlar aracılığıyla ilk kez ihracat yapacak ya da ihracatını artırmak isteyen firmalara ihracat kapısı olduklarını aktaran Ceyda Erem, şöyle konuştu: “Fuarımız, ülke ekonomisinin ihtiyacı olan döviz girdisini sağlamada en önemli tanıtım alanıdır. Fuarcılığımızın ihracata maksimum destek sağlaması için ‘Global Piyasa’ya entegrasyonunun sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl ki, uluslararası kurallara uygun olarak oluşturulan ‘Ulusal bir İhracat Stratejimiz’ varsa, aynı şekilde ülke olarak ‘Milli bir Fuarcılık Stratejisi’ için de çalışmalıyız.”

Erem, “Dünya fuarcılık pazarı çok büyük. CNR olarak geleceğimizi bu pazardan aldığımız payı yükseltmeye yönelik olarak konumlandırıyoruz. Özellikle 2019 yılında Hong Kong ve Miami’de gıda, mobilya, halı, ev tekstili sektörlerinde gerçekleştireceğimiz fuarlarımız ile yurt içinde olduğu gibi uluslararası pazarlardaki gücümüzü de artıracağız” dedi.

“Avrupa’da Düzenlenen Fuarların Pek Çoğunu Geçmiş Durumdayız”

Ülke ihracatının ve ekonomisinin lokomotif sektörleri olan otomotiv, inşaat, tekstil, mobilya, ayakkabı, tarım gibi pek çok sektörün ihracat hedeflerinin ortaya konmasında büyük etken olan dünyanın en prestijli fuarlarına ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Erem, “Özellikle İstanbul'da düzenlediğimiz fuarlarımız, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere dışında Avrupa'da diğer ülkeler ile yarışır büyüklüğe ulaştı. İstanbul Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB), İstanbul Mobilya Fuarı (Furniture İstanbul), Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), dünyanın ikinci en büyük Tekne ve Yat Fuarı (CNR Avrasya Boat Show), İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı (UNICERA), Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı (Home&Tex) gibi uluslararası fuarlarımızda oluşan ticaret hacimleri ile Avrupa’da düzenlenen fuarların pek çoğunu geçmiş durumdayız” diye konuştu.