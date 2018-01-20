Tavuk Yetiştiriciliğine Yeni Asgari Standartlar Geldi!
Advert Advert Advert


Tavuk Yetiştiriciliğine Yeni Asgari Standartlar Geldi!


Tavuk Yetiştiriciliğine Yeni Asgari Standartlar Geldi!
Tavuk Yetiştiriciliğine Yeni Asgari Standartlar Geldi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 13:38:43
Anasayfa Eko Gündem Tavuk Yetiştiriciliğine Yeni Asgari Standartlar Geldi!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği kanunlarına uyum kapsamında etçi tavukların üretildiği şartların asgari standartlarını açıkladı.

"Etçi̇ Tavukların Korunması İle İlgi̇li̇ Asgari̇ Standartlara İi̇şki̇n Yönetmeli̇k" Resmi Gazete'den bildirildi. Bahsedilen hayvanların su ve yem ihtiyaçları, barınma koşulları, bulundukları ortamın nem, sıcaklık, ses ve aydınlatma seviyelerine yönelik standartları belirleyen kanun, kapalı çiftliklerde ekstansif yetiştirilen ve açık alanlarda beslenen tavukları, organik olarak yetiştirilen tavukları, etçi tavuk sayısı 500'ü geçmeyen küçük işletmeleri ve yalnızca damızlık amaçlı yetiştiricilik yapan işletmeleri ve kuluçkahaneleri kapsamıyor. 

Bakıcıların Sertifika Bulundurması Zorunlu Hale Geldi 

Firmalar, bakıcıların görevlerini yerine getirmeleri için yeterli eğitimi almalarını sağlayacak. İl/ilçe müdürlükleri tarafından uygulamanın hükümlerine göre düzenlenen eğitimlere katılanlara sertifika verilecek. Bakıcı olarak çalışacak vatandaşların eğitim programını başarıyla sonlandırdığını belirten bir sertifikaya sahip olması mecburi olacak. 

Bir işletmede ya da bir işletme içinde bulunan bir kümeste maksimum sürü yoğunluğu 33 kilogram/metrekare değerini aşmayacak. Buna karşın işletme sahibinin ya da bakıcının gerekli koşullara sahip olduklarını göstermesi halinde, il/ilçe müdürlükleri tarafından sürü yoğunluğunun artırılmasına izin verilebilecek. 

İşletmenin sahip olduğu tüm tavuklar günlük bazda en az 2 kez kontrol edilecek. Yaralanan ya da yürüme zorluğu, şiddetli ascites veya malformasyon gibi belirgin sağlık problemleri yaşayan ya da bu hastalıklara yakalanma ihtimali bulunan tavuklar, bir veteriner hekim tarafından tedavi edilecek ya da kesim işlemleri yapılacak. 

Tavukların bulunduğu bina bölümleri, makine-teçhizatlar yeni sürü içeri alınmadan önce ve bir önceki üretim aşamasındaki tavukların tümünün boşaltılmasından sonra her seferinde detaylı şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Kümesten tavukların çıkarılmasının ardından tüm altlıklar tamamen çıkartılacak ve yerine yeni altlıklar yerleştirilecek. İşletme sahibi ya da bakıcı, tutmakla yükümlü olduğu kayıtları en az üç sene saklayarak il/ilçe müdürlüğünün yaptığı denetimler esnasında ya da başka bir sebepten ötürü talep edildiğinde ilgili makama gösterecek. 

Etçi Tavuk Ekstansif Üretim Tavuk Tavuk Yetiştiriciliği Sertifika
KREDİ HABERLERİ
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Yeni bir ev almak isteyen, eğitimi için yurtdışına çıkacak olan veya arabasını değiştirmek isteyenlerin ilk uğradıkları yer olan bankalar, tüketicilerine farklı vade sayılarından kredi imkanları sunuyor. Tüketicilerin eğitim, sağlık, iş ve ticaret unsurlarında...
Kredi Çekmek mi? Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi? Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak amacı ile başvuru yaptığınız bankalar kredi kartı kullanıyorsanız sizlere iki seçenek sunmaktadır. Bunlardan birisi taksitli nakit avans bir diğeri de ihtiyaç kredisi olmaktadır.
Bitcoin ile Gerçekten Para Kazanmak Mümkün mü?
Bitcoin ile Gerçekten Para Kazanmak Mümkün mü? İnternetin dijital para birimi olan Bitcoin, birçok kişiye kazanç sağlarken birçok kişinin de uzak durduğu bir finans yöntemi olarak yer alıyor. Bitcoin kazanmak her ne kadar basit bir şekilde izah ediliyor olsa da...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÇKS'ye Kaydolan Çiftçiler İçin Depolama Desteği
ÇKS'ye Kaydolan Çiftçiler İçin Depolama Desteği
Kripto Paralar Gözünü Yukarıya Çevirdi
Kripto Paralar Gözünü Yukarıya Çevirdi