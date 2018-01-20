"Etçi̇ Tavukların Korunması İle İlgi̇li̇ Asgari̇ Standartlara İi̇şki̇n Yönetmeli̇k" Resmi Gazete'den bildirildi. Bahsedilen hayvanların su ve yem ihtiyaçları, barınma koşulları, bulundukları ortamın nem, sıcaklık, ses ve aydınlatma seviyelerine yönelik standartları belirleyen kanun, kapalı çiftliklerde ekstansif yetiştirilen ve açık alanlarda beslenen tavukları, organik olarak yetiştirilen tavukları, etçi tavuk sayısı 500'ü geçmeyen küçük işletmeleri ve yalnızca damızlık amaçlı yetiştiricilik yapan işletmeleri ve kuluçkahaneleri kapsamıyor.

Bakıcıların Sertifika Bulundurması Zorunlu Hale Geldi

Firmalar, bakıcıların görevlerini yerine getirmeleri için yeterli eğitimi almalarını sağlayacak. İl/ilçe müdürlükleri tarafından uygulamanın hükümlerine göre düzenlenen eğitimlere katılanlara sertifika verilecek. Bakıcı olarak çalışacak vatandaşların eğitim programını başarıyla sonlandırdığını belirten bir sertifikaya sahip olması mecburi olacak.

Bir işletmede ya da bir işletme içinde bulunan bir kümeste maksimum sürü yoğunluğu 33 kilogram/metrekare değerini aşmayacak. Buna karşın işletme sahibinin ya da bakıcının gerekli koşullara sahip olduklarını göstermesi halinde, il/ilçe müdürlükleri tarafından sürü yoğunluğunun artırılmasına izin verilebilecek.

İşletmenin sahip olduğu tüm tavuklar günlük bazda en az 2 kez kontrol edilecek. Yaralanan ya da yürüme zorluğu, şiddetli ascites veya malformasyon gibi belirgin sağlık problemleri yaşayan ya da bu hastalıklara yakalanma ihtimali bulunan tavuklar, bir veteriner hekim tarafından tedavi edilecek ya da kesim işlemleri yapılacak.