Bu Reklamlara Kanmayın! İnternet Reklamları Takip Altına Alındı
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Bu Reklamlara Kanmayın! İnternet Reklamları Takip Altına Alındı


Bu Reklamlara Kanmayın! İnternet Reklamları Takip Altına Alındı
Bu Reklamlara Kanmayın! İnternet Reklamları Takip Altına Alındı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 14:00:16
Anasayfa Eko Gündem Bu Reklamlara Kanmayın! İnternet Reklamları Takip Altına Alındı

Vatandaşların sağlığını etkileyen tıbbi uygulamaların, alanında uzman olmayan kişiler ve konuya ilişkin yetkisi bulunmayan kuruluşlarda yapıldığına yönelik şikayetler aldıklarını dile getiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, bu kişi ve kurumların sosyal medya ve internet sitelerinde yayınladığı reklamları incelemeye başladıklarını bildirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketicilerin sağlığı açısından risk oluşturan ürün ve uygulamaların reklamlarının yapılması hakkında aldıkları tedbirler ile alakalı bilgilendirme yaptı. Sağlık ve tıbbi uygulamalara dair reklamların, vatandaşların sağlığını ve ekonomik güvenlerini kırdığına işaret eden Tüfenkci, bu reklamlara karşı alınacak önlemler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 

Doktorluk eğitimi almadan, bilimsellikten uzak çeşitli uygulamalarla hasta tedavi eden kişiler hakkında yapılan reklamların engellendiğine dikkat çeken Tüfenkci, hakkında idari para cezası kesilen reklamların bu kural ihlaline devam edip etmediğinin takip edildiğini belirterek, vatandaşların sağlığı doğrudan etkileyen bu tanıtımların yayınlanmasının engellenmesine yönelik çözümlerin bulunmasının gerekliliğine değindi. Tüfenkci, bakanlığın vatandaşların korunması için ilgili kurum ve kuruluşlara özel bir ekip oluşturmayı planladığını aktardı. 

İnsan sağlığına etki eden sağlık, gıda, kozmetik ürünlerine yönelik çalışmalar da başlatıldığına işaret eden Tüfenkci, sosyal medya ve harici internet sitelerinde yayınlanan reklamların "Reklam Kurulu" tarafından incelemeye alındığını ifade etti. Son dönemlerde sanal ortamlar aracılığıyla bu tür aykırı reklamların arttığını belirten Tüfenkci, Bakanlığa reklam verenlerin yanı sıra sosyal medya mecralarına karşı olan sorumluluklarının gösterildiğini dile getirdi. 

Belediyelerin ruhsat verdiği, sağlık kuruluşu olarak faaliyet göstermeyen güzellik merkezlerinin internet ortamında lazer epilasyon, dolgu, botoks, saç ekimi, sivilce tedavisi, leke tedavisi ve benzeri tıbbi uygulamalarının yapıldığını ifade eden Tüfenkci, bu işlemlerle ilgili tedavi görüntülerine ve hasta yorumlarına değer verdiklerini belirtti. 

Reklam Yapmaya Devam Edenler Bakanlık Tarafından Cezalandırılacak 

Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla doktor olmayan kişilerin hasta tedavi ettiklerine dair Bakanlığa şikayetler geldiğini anlatan Tüfenkci, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmeyen kuruluşlarda, yetkisi olmayan kişilerin tedavi yaptığına yönelik reklamların yapıldığına dikkat çekti. Bu tanıtımlara ilişkin Reklam Kurulu'nun idari para cezası ve bu reklamları durdurma cezası verdiğini belirten Tüfenkci, buna ek olarak reklam mevzuatına uymayan kişi ve kurumların Sağlık Bakanlığına bildirildiğini, Bakanlık tarafından da gerekli işlemlerin yapıldığını vurguladı. 

Sosyal Medya İnternet Reklam Bülent Tüfenkci Reklam Kurulu
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