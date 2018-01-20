Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketicilerin sağlığı açısından risk oluşturan ürün ve uygulamaların reklamlarının yapılması hakkında aldıkları tedbirler ile alakalı bilgilendirme yaptı. Sağlık ve tıbbi uygulamalara dair reklamların, vatandaşların sağlığını ve ekonomik güvenlerini kırdığına işaret eden Tüfenkci, bu reklamlara karşı alınacak önlemler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Doktorluk eğitimi almadan, bilimsellikten uzak çeşitli uygulamalarla hasta tedavi eden kişiler hakkında yapılan reklamların engellendiğine dikkat çeken Tüfenkci, hakkında idari para cezası kesilen reklamların bu kural ihlaline devam edip etmediğinin takip edildiğini belirterek, vatandaşların sağlığı doğrudan etkileyen bu tanıtımların yayınlanmasının engellenmesine yönelik çözümlerin bulunmasının gerekliliğine değindi. Tüfenkci, bakanlığın vatandaşların korunması için ilgili kurum ve kuruluşlara özel bir ekip oluşturmayı planladığını aktardı.

İnsan sağlığına etki eden sağlık, gıda, kozmetik ürünlerine yönelik çalışmalar da başlatıldığına işaret eden Tüfenkci, sosyal medya ve harici internet sitelerinde yayınlanan reklamların "Reklam Kurulu" tarafından incelemeye alındığını ifade etti. Son dönemlerde sanal ortamlar aracılığıyla bu tür aykırı reklamların arttığını belirten Tüfenkci, Bakanlığa reklam verenlerin yanı sıra sosyal medya mecralarına karşı olan sorumluluklarının gösterildiğini dile getirdi.

Belediyelerin ruhsat verdiği, sağlık kuruluşu olarak faaliyet göstermeyen güzellik merkezlerinin internet ortamında lazer epilasyon, dolgu, botoks, saç ekimi, sivilce tedavisi, leke tedavisi ve benzeri tıbbi uygulamalarının yapıldığını ifade eden Tüfenkci, bu işlemlerle ilgili tedavi görüntülerine ve hasta yorumlarına değer verdiklerini belirtti.

Reklam Yapmaya Devam Edenler Bakanlık Tarafından Cezalandırılacak