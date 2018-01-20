1 Şubat tarihi itibarıyla yeni fiyatın uygulanacağını belirten Değer, Ulusal Süt Konseyi tarafından 1 lira 40 kuruş olan süt fiyatının 1 lira 53 kuruşa çıkarıldığını aktardı. Bu karar sonucunda bazı kooperatif ve süt toplayıcılarının üreticiden kestiği hizmet bedeli de kesinleşti. Hizmet bedeli 9 kuruş olarak belirlendi. 1 lira 44 kuruş olan süt fiyatı hizmet bedeliyle birlikte 1 lira 53 kuruşa yükseldi. Son 3 ila 4 sene içinde ilk defa yem ve parite üzerinde süt fiyatlarının 1.3 olmasının sağlandığına işaret eden Değer, üreticilerin bu fiyattan çok memnun olduğunu aktardı. Türkiye'de et fiyatları sebebiyle besi hayvancılığında sorunlar yaşandığını anımsatan Değer, sütün değerlenmesiyle üreticinin para kazanmaya başladığını, bu sayede besi hayvancılığının da artacağını öngördüğünü dile getirdi. Değer, günümüzde üreticinin litre başına net 1 lira 29 kuruş aldığını, yeni fiyat ile 1 lira 42 kuruş alacağını belirtti.