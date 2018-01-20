Çiğ Sütün Fiyatının Artmasıyla Üreticilerin Yüzü Güldü
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Çiğ Sütün Fiyatının Artmasıyla Üreticilerin Yüzü Güldü


Çiğ Sütün Fiyatının Artmasıyla Üreticilerin Yüzü Güldü
Çiğ Sütün Fiyatının Artmasıyla Üreticilerin Yüzü Güldü Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 14:21:52
Anasayfa Eko Gündem Çiğ Sütün Fiyatının Artmasıyla Üreticilerin Yüzü Güldü

Ulusal Süt Konseyinin kararı sonucunda çiğ sütün lire fiyatı 1 lira 40 kuruştan 1 lira 53 kuruşa çıkartıldı. Karar süt üreticilerinin yüzünü güldürdü.

1 Şubat tarihi itibarıyla geçerli olacak Ulusal Süt Konseyinin çiğ süt fiyatlarına yönelik yaptığı yeni düzenleme sayesinde, çiğ süt fiyatları 1 lira 40 kuruştan 1 lira 53 kuruşa çıktı. Karar sonucu üreticiler hallerinden oldukça memnun. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Balıkesir Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, Ulusal Süt Konseyinin Ankara'daki toplantısından sonra belirlenen 1 lira 53 kuruşluk fiyatın üreticileri çok mutlu ettiğini dile getirdi. 

Fiyatların Yükselmesiyle Besi Hayvancılığı Artacak 

1 Şubat tarihi itibarıyla yeni fiyatın uygulanacağını belirten Değer, Ulusal Süt Konseyi tarafından 1 lira 40 kuruş olan süt fiyatının 1 lira 53 kuruşa çıkarıldığını aktardı. Bu karar sonucunda bazı kooperatif ve süt toplayıcılarının üreticiden kestiği hizmet bedeli de kesinleşti. Hizmet bedeli 9 kuruş olarak belirlendi. 1 lira 44 kuruş olan süt fiyatı hizmet bedeliyle birlikte 1 lira 53 kuruşa yükseldi. Son 3 ila 4 sene içinde ilk defa yem ve parite üzerinde süt fiyatlarının 1.3 olmasının sağlandığına işaret eden Değer, üreticilerin bu fiyattan çok memnun olduğunu aktardı. Türkiye'de et fiyatları sebebiyle besi hayvancılığında sorunlar yaşandığını anımsatan Değer, sütün değerlenmesiyle üreticinin para kazanmaya başladığını, bu sayede besi hayvancılığının da artacağını öngördüğünü dile getirdi. Değer, günümüzde üreticinin litre başına net 1 lira 29 kuruş aldığını, yeni fiyat ile 1 lira 42 kuruş alacağını belirtti. 

Hükümetin son dönemlerde süt üreticisine yaptığı desteklerin çiftçileri mutlu ettiğine işaret eden Değer, ürünlerin denetim altında tutulması ve fiyatlanmasının sektöre umut verdiğini dile getirdi. Bigadiç'in süt üretiminde başlıca beldeler arasında olduğuna dikkat çeken Değer, Bigadiç'te günlük süt üretiminin 270-300 ton arasında seyrettiğinin bilgisini verdi. Değer, Türkiye'de süt üreten beldeler arasında ilk 10 sırada olduklarını, 85 bin büyükbaş hayvandan süt üretildiğini aktardı. 

Çiğ Süt Besi Hayvancılığı Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Murat Değer
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