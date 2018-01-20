Türk Tekstil Sektörü Tüm Şimşekleri Üzerine Çekti!
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Türk Tekstil Sektörü Tüm Şimşekleri Üzerine Çekti!


Türk Tekstil Sektörü Tüm Şimşekleri Üzerine Çekti!
Türk Tekstil Sektörü Tüm Şimşekleri Üzerine Çekti! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 14:40:04
Anasayfa İthalat&İhracat Türk Tekstil Sektörü Tüm Şimşekleri Üzerine Çekti!

New York'ta düzenlenen "Premiere Vision New York Fuarı"na katılım gerçekleştiren Engin, Türk tekstil sektörünün ABD'de dikkat çekmeye başladığını fark ettiklerini dile getirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB'in yapmış olduğu açıklamalarda, 34 Türk tekstil şirketi UTİB organizasyonu aracılığıyla 16-17 Ocak tarihleri arasında New York'ta düzenlenen giyimlik kumaş, deri, aksesuar ürünleri ve hazır giyim ürünlerinin sergilendiği ve moda dünyasının en prestijli fuarlarından biri olan "Premiere Vision New York Fuarı"na katılım gerçekleştirdiğini bildirdi. 

Çiçekçi dükkanı konseptiyle tasarlanan "Türkiye Tanıtım Standı" ile fuara katılımda bulunan Türk tekstil şirketlerinin ürünleri, buket çiçekler şeklinde sergilendi. Türk kumaşları fuara katılımda bulunan tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Dünyanın her bölgesinden gelen ziyaretçiler, katılımcılar ve sektör temsilcilerinin Türkiye Tanıtım Standına yoğun ilgi gösterdiği fuarda, global moda markalarının üst düzey yöneticileriyle Türk firmaları temaslar kurdu. 

Konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Engin, fuarın, katılımda bulunan ziyaretçilere ileriki sezonların trendlerini doğru görme ve ilham alma bakımından çok faydalı olduğuna dikkat çekti. Fuara katılım gerçekleştiren Türk tekstil sektörünün, ABD pazarında etkinliğinin artmasını hedeflediklerini bildiren Engin, ABD'nin Türkiye'den en çok tekstil ihracatı yapan pazar olduğunu belirtti. ABD'nin Türk tekstil ithalatında 5. sırada yer aldığını bildiren Engin, bu ülkenin 2016 senesi itibarıyla dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında toplam 12.1 milyar dolar değerinde ithal alım yaptığını ve bu ithalat rakamlarıyla çok büyük bir pazar konumunda olduğunu vurguladı. 

ABD Pazarını İyi Analiz Etmek Çok Önemli 

ABD'nin Türkiye'den en çok tekstil ürünü ithal alan pazar olduğuna işaret eden Engin, ABD'nin Türkiye'den sentetik filament iplikler, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler, sentetik devamsız lifler gibi pek çok tekstil ürününü ithal aldığını aktardı. ABD'nin 300 milyonu aşkın nüfusu ve satın alma gücüne dikkat çeken Engin, bu ülkenin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu belirtti. Engin, bu sebeple ABD'ye yönelik ticarette fiyatın iyi tespit edilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. 

ABD Tekstil New York Premiere Vision Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB Pınar Taşdelen Engin
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