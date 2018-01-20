Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB'in yapmış olduğu açıklamalarda, 34 Türk tekstil şirketi UTİB organizasyonu aracılığıyla 16-17 Ocak tarihleri arasında New York'ta düzenlenen giyimlik kumaş, deri, aksesuar ürünleri ve hazır giyim ürünlerinin sergilendiği ve moda dünyasının en prestijli fuarlarından biri olan "Premiere Vision New York Fuarı"na katılım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çiçekçi dükkanı konseptiyle tasarlanan "Türkiye Tanıtım Standı" ile fuara katılımda bulunan Türk tekstil şirketlerinin ürünleri, buket çiçekler şeklinde sergilendi. Türk kumaşları fuara katılımda bulunan tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Dünyanın her bölgesinden gelen ziyaretçiler, katılımcılar ve sektör temsilcilerinin Türkiye Tanıtım Standına yoğun ilgi gösterdiği fuarda, global moda markalarının üst düzey yöneticileriyle Türk firmaları temaslar kurdu.

Konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Engin, fuarın, katılımda bulunan ziyaretçilere ileriki sezonların trendlerini doğru görme ve ilham alma bakımından çok faydalı olduğuna dikkat çekti. Fuara katılım gerçekleştiren Türk tekstil sektörünün, ABD pazarında etkinliğinin artmasını hedeflediklerini bildiren Engin, ABD'nin Türkiye'den en çok tekstil ihracatı yapan pazar olduğunu belirtti. ABD'nin Türk tekstil ithalatında 5. sırada yer aldığını bildiren Engin, bu ülkenin 2016 senesi itibarıyla dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında toplam 12.1 milyar dolar değerinde ithal alım yaptığını ve bu ithalat rakamlarıyla çok büyük bir pazar konumunda olduğunu vurguladı.

ABD Pazarını İyi Analiz Etmek Çok Önemli