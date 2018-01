Bu yıl Katar’ın en büyük fuar merkezi Doha Exhibition and Convention Center'da 17-19 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenen Expo Turkey By Qatar iş fuarına Türk şirketleri yoğun katılım gösterdi. Bölgenin yükselen iki ülkesi Türkiye ile Katar’ın dev şirketlerini buluşturan 2. Expo Turkey by Qatar iş fuarı 100 milyon dolarlık ihracat anlaşmasına sahne olurken, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere 150 milyon TL değerindeki sıcak satış ve yeni anlaşmalarla yatırımcıların ilgi odağı oldu. Bilişim, gıda ve yapı malzemesi sektörlerinde de hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşıldı.

MÜSİAD’ın ana partnerliğinde gerçekleştirilen fuarın açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı H.E. Sheikh Ahmed Bin Jassim Al Thani, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından gerçekleştirildi. Türk firmalarının adeta çıkarma yaptığı Expo Turkey By Qatar’a Emlak Konut, Tekfen, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 112 Türk firması katılırken fuarın süresince yaklaşık 4 bin ikili iş görüşmesi yapıldı.

Son yıllarda atılan ortak ticari ve ekonomik adımlarla pek çok farklı sektörde yeni ticaret köprüleri kurulurken Katarlı yatırımcıların yoğun ilgisi Türk şirketlerinin yüzünü güldürdü. Türkiye ile Katar arasındaki yaklaşık 1.3 milyarlık ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 5 milyar doları bulması beklenirken 2022 Dünya Kupası öncesi Katar’daki altyapı, taahhüt iş fırsatları özellikle Türk inşaat şirketlerinin iştahını kabarttı.

Fuar kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi tanıtım toplantısı gerçekleştirilirken T.C. Doha Büyükelçisi Fikret Özer tüm standlarını gezerek firmalara katılımcı sertifikası verdi. Katar İşadamları Derneği Başkanı Faisal Bin Kasım Al Thani fuarı gezerek görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Thani’nin fotoğraflırının yer aldığı imza panosu ise katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Katar Türk Şirketleri İçin Yeni Bir Cazibe Merkezi

Expo Turkey By Qatar’ın organizatörlüğünü üstlenen Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt özellikle bu yılki fuarda büyük bir ivme yakalandığını belirterek, “Son dönemdeki gelişmeler ışığında Türkiye ve Katar arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerin en üst seviyede ilerlediğini görmek bizi her yıl daha iyisini yapmaya motive ediyor. Fuarımızın ikinci yılında hemen hemen her sektörde muazzam bir iş birliği, yeni yatırım anlaşmaları ve en önemlisi sıcak satışlar gerçekleşti. Expo Turkey By Qatar ile ülkemize büyük bir katma değer sunmanın verdiği mutluluk ve heyecanı bir arada yaşadık. Bu yıl 3 gün süren ve 8 bin sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilen fuarımız boyunca 100 milyon dolarlık ihracat hacmi oluşturduk. İhracatta yakalanan bu başarının yanı sıra 150 milyon TL’lik gayrimenkul satışıyla da fuarımız oldukça başarılı geçti. En önemli hususlardan biri de Türk şirketleri için yeni bir cazibe merkezi haline gelen Katar’da ülkemize yönelik büyük fırsatlar sunuluyor. Son dönemde Katarlı yatırımcıların Türkiye’de yatırım miktarı 20 milyar doları bulmuş durumda. İktisadi ve ticari arenada iki ülke yönetimlerinin birbirine sunduğu teşvik ve destekleri düşündüğümüzde yakın zamanda yaklaşık 5 milyar doları bulacak bir iş hacmiyle Katar, Türk şirketleri için vazgeçilmez bir ticaret kapısı olma özelliği taşıyor. 2. Expo Turkey By Qatar’da ortaya çıkan umut verici tablonun önümüzdeki yılın da Türk şirketlerinin Katarla olan ticaret hacmi açısından çok verimli geçeceğinin bir habercisi olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığa önemli katkı sağlayan 2. Expo Turkey by Qatar bu yıl MÜSİAD’ın ana partnerliğinde Türk Hava Yolları, Tekfen İnşaat, Turkuvaz Medya, TRT World, Emlaktasondakika.com ve Wishne’nin destekleriyle gerçekleşti.