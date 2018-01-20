ÇKS'ye Kaydolan Çiftçiler İçin Depolama Desteği
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ÇKS'ye Kaydolan Çiftçiler İçin Depolama Desteği


ÇKS'ye Kaydolan Çiftçiler İçin Depolama Desteği
ÇKS'ye Kaydolan Çiftçiler İçin Depolama Desteği Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 14:54:06
Anasayfa Eko Gündem ÇKS'ye Kaydolan Çiftçiler İçin Depolama Desteği

Yalnızca Lisanslı depolar için 6 aylık süreyle kira ücretlerinin tümünü karşılayacak şekilde ek kira desteği yapılacak.

Çiftçi Kayıt Sitemi (ÇKS)'ne kayıtlı üreticiler, üretici birlikleri ya da işletmelerin ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünleri saklayan lisanslı depo şirketlerine, belirlenen maksimum seviyenin geçilmemesi koşuluyla ve en fazla 6 ay süreyle kira ücretlerinin tümünü karşılayacak şekilde ek kira desteği yapılacak. Tarımsal ürünlerin lisanslı depolarda saklanması durumunda kira desteği sağlanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararında değişiklik, Resmi Gazete'den açıklandı. 

Nakliye Desteği De Sağlanacak 

Bu durumda ÇKS'ye kayıt yaptıran üreticiler, üretici birlikleri ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilen üretici örgütlerinin, aldıkları ürünleri saklayan lisanslı depo işletmeleri için belirlenen üst sınırları geçmemek koşuluyla ve maksimum 6 ay süreyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanacak kira ücretlerinin tümünü karşılayacak şekilde ek kira desteği ödemesi yapılacak. Bu destekten fayda sağlamak isteyen üreticiler ve üretici örgütleri, ürünlerini lisanslı depolarda saklamaları halinde, bu işlemi belgelendirmeleri koşuluyla depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 lirayı geçmemek üzere nakliye desteği de sağlanacak.  

Bunun yanı sıra depolanacak ürünlerin lisanslı depoya teslim edilmeden önce yetkili kişiler tarafından yapılacağı analizler için parti başına 25 lirayı geçmemek koşuluyla analiz ücreti desteği sağlanacak. Bu karara göre, yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olması nedeniyle hak sahibinin hesabına yatırılmadan önce haciz ya da icra, temlik ve benzeri işlemler yürütülemeyecek. Söz konusu karar 1 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olmak suretiyle yürürlüğe girdi. 

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