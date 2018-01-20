Çiftçi Kayıt Sitemi (ÇKS)'ne kayıtlı üreticiler, üretici birlikleri ya da işletmelerin ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünleri saklayan lisanslı depo şirketlerine, belirlenen maksimum seviyenin geçilmemesi koşuluyla ve en fazla 6 ay süreyle kira ücretlerinin tümünü karşılayacak şekilde ek kira desteği yapılacak. Tarımsal ürünlerin lisanslı depolarda saklanması durumunda kira desteği sağlanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararında değişiklik, Resmi Gazete'den açıklandı.

Nakliye Desteği De Sağlanacak

Bu durumda ÇKS'ye kayıt yaptıran üreticiler, üretici birlikleri ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilen üretici örgütlerinin, aldıkları ürünleri saklayan lisanslı depo işletmeleri için belirlenen üst sınırları geçmemek koşuluyla ve maksimum 6 ay süreyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanacak kira ücretlerinin tümünü karşılayacak şekilde ek kira desteği ödemesi yapılacak. Bu destekten fayda sağlamak isteyen üreticiler ve üretici örgütleri, ürünlerini lisanslı depolarda saklamaları halinde, bu işlemi belgelendirmeleri koşuluyla depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 lirayı geçmemek üzere nakliye desteği de sağlanacak.