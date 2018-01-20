Bank Of China Girişimleri İçin Türkiye Güçlü Bir Ekonomi
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Bank Of China Girişimleri İçin Türkiye Güçlü Bir Ekonomi


Bank Of China Girişimleri İçin Türkiye Güçlü Bir Ekonomi
Bank Of China Girişimleri İçin Türkiye Güçlü Bir Ekonomi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-20 Saat: 15:15:34
Anasayfa Bankalar Bank Of China Girişimleri İçin Türkiye Güçlü Bir Ekonomi

Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı olarak bulunduklarına işaret eden Bank of China Turkey A.Ş. Genel Müdürü Li, Türkiye ekonomisinin ve Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin uzun vadeli geleceğine güven duyduklarını belirtti.

Dünyanın lider finans ve bankacılık şirketlerinden biri olan Bank of China (BOC) Türkiye iştiraki Genel Müdürü Ruojie Li, Çin’in girişimlerinde en önemli ülke konumunda olan Türkiye’de altyapı yatırımlarının finansmanını sağlamayı istediklerini vurguladı. Li, BOC'un Türkiye'deki altyapı projelerinin finansmanını sağlayarak köprü görevi görmeyi hedeflediğini dile getirdi. 

Bankanın yatırım planları, Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisine yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Li, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve dinamik nüfusuyla güçlü ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. BOC’un uzun vadeli bir yatırımcı olduğunu dile getiren Li, Çin'in girişimlerinde en önemli ülkelerden birinin Türkiye olduğunu aktararak, bankanın Türkiye'deki uzun vadeli varlığının yalnızca Türkiye ekonomisini değil buna ek olarak girişimin bir parçası olan diğer ülkelerin ekonomilerini de destekleyeceğini düşündüklerini belirtti. Son zamanlarda küresel piyasalar ve Türkiye piyasasının değişmeye devam ettiğine işaret eden Li, Türk ekonomisinin ve Türkiye ile Çin ilişkilerinin uzun vadeli olacağını öngördüklerine değindi. 

Eskiden 2.5 Milyon Dolar Finansman Desteği Verilmişti 

Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" girişiminin Türkiye'ye yatırım kararı almalarında en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getiren Ruojie Li, İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını esas alan bu projenin büyük bir bölümünün Türkiye'yi kapsadığını belirtti. BOC'un küresel ağını ve finansal gücünü kullanarak Türkiye'nin büyümesine fayda sağlamayı istediğini ifade eden Li, bankacılık izni alınmadan öncesinde, BOC grubunun Türkiye'de yerel projeler ve kurumsal müşteriler için 2.5 milyar dolar değerinde finansman desteği sunduğuna dikkat çekti. Türkiye'de bankacılık sektörüne girmek için hazırlık aşamasında ikili ticaret hacminin artırmasını, Çin ve Türkiye ekonomisinin girişimcilere tanıtılmasını ve Türkiye'ye daha çok yatırım yapılmasını hedeflediklerini aktaran Li, Çinli girişimcilerin ve finansal kurumların teşvik edilmesine destek olduklarını dile getirdi. 

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