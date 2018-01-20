Dünyanın lider finans ve bankacılık şirketlerinden biri olan Bank of China (BOC) Türkiye iştiraki Genel Müdürü Ruojie Li, Çin’in girişimlerinde en önemli ülke konumunda olan Türkiye’de altyapı yatırımlarının finansmanını sağlamayı istediklerini vurguladı. Li, BOC'un Türkiye'deki altyapı projelerinin finansmanını sağlayarak köprü görevi görmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Bankanın yatırım planları, Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisine yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Li, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve dinamik nüfusuyla güçlü ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. BOC’un uzun vadeli bir yatırımcı olduğunu dile getiren Li, Çin'in girişimlerinde en önemli ülkelerden birinin Türkiye olduğunu aktararak, bankanın Türkiye'deki uzun vadeli varlığının yalnızca Türkiye ekonomisini değil buna ek olarak girişimin bir parçası olan diğer ülkelerin ekonomilerini de destekleyeceğini düşündüklerini belirtti. Son zamanlarda küresel piyasalar ve Türkiye piyasasının değişmeye devam ettiğine işaret eden Li, Türk ekonomisinin ve Türkiye ile Çin ilişkilerinin uzun vadeli olacağını öngördüklerine değindi.

Eskiden 2.5 Milyon Dolar Finansman Desteği Verilmişti